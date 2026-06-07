"Ollie Kane" - kuriose Panne vor Englands WM-Test sorgt für Spott

Kurz vor Anstoß des Testspiels zwischen England und Neuseeland sorgte eine technische Panne im Raymond James Stadium in Tampa für Gelächter und Spott. Die Aufstellung war wie gewohnt auf einem der großen Screens der Stadionbildschirme abgebildet – nur schlichen sich bei den Namen der elf englischen Spieler zahlreiche Fehler ein.
England spielt mit „Ollie Kane“
Nur ein Name auf der Anzeigetafel war korrekt – und zwar der von Keeper Jordan Pickford. Dann nahm das Chaos seinen Lauf. Teils wurde der Nachname der Spieler vergessen, wie bei Torgarant Harry Kane, denn hinter der Nummer 9 des Bayern-Stars stand schlicht „Harry“. Sein Nachname war fälschlicherweise zu einem anderen Teamkollegen gerutscht.
Mit der Nummer 19 lief daher angeblich auch ein gewisser „Ollie Kane“ auf. Der eine oder andere Fan dürfte sich an den früheren deutschen Torwart-Titan Oliver Kahn erinnert gefühlt haben. Doch es handelte sich offensichtlich um einen Fauxpas. Die Namen von Harry Kane und Ollie Watkins wurden schlicht vertauscht.
Spott für kuriose Panne vor Englands WM-Testspiel
Die Verwechslungen bei den Vor- und Nachnamen waren kein Einzelfall und sorgten für ein komplettes Durcheinander auf der Anzeigetafel. Abwehrspieler John Stones hieß plötzlich Marcus. Statt Jude spielten Djed Bellingham (Nr. 25) sowie Jarrell Rashford (26).
Die englische Sun postete die falsche Aufstellung und kommentierte „Was auf der Erde passierte hier?“. Das Bild der kuriosen Aufstellung wurde in den Sozialen Medien vielfach verbreitet und erntete zahlreiche spöttische und hämische Kommentare.
England-Sieg dank Harry Kane
Auf dem Feld ging es dann eher zäh zur Sache und wenig unterhaltsam. Die englische Offensive biss sich am Gegner aus Neuseeland lange die Zähne aus. Dass Nationaltrainer Thomas Tuchel seine erste Elf zur Pause komplett austauschte, sorgte dabei auch nicht für mehr Unterhaltung.
Letztendlich gewannen die Three Lions den zähen Test gegen Neuseeland glanzlos mit 1:0 durch einen Kopfball von Harry (nicht Ollie) Kane in der 45. +2. Minute.
Die Generalprobe der Briten steht noch aus. Am Mittwoch testet die Tuchel-Elf ein letztes Mal vor WM-Start gegen Costa Rica (22 Uhr). Dann wird es ernst für die Engländer. Zum WM-Auftakt steht gleich ein Kracher an. Am ersten Spieltag der Gruppe L bekommt man es mit Kroatien zu tun (17. Juni, 22 Uhr, live im SPORT1-Ticker).
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