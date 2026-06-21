Oranje-Matchwinner Brobbey: „Bestialisch wichtig“

SID 21.06.2026 • 05:22 Uhr Der ehemalige Leipziger nutzt seine Chance gegen Schweden. Nun darf er auf weitere Einsätze hoffen.

Brian Brobbey schoss fleißig Fotos mit seiner Familie auf der Tribüne, später holte er sich noch eine persönliche Gratulation von der Königsfamilie ab. „Sie haben gesagt, dass ich es gut gemacht habe“, sagte der Doppelpacker der Niederlande über das Gespräch mit König Willem-Alexander und Königin Máxima.

Das furiose 5:1 (2:0) gegen Schweden gebe „einen zusätzlichen Boost“, sagte der ehemalige Leipziger, der die Elftal mit seinen frühen Treffern (5./17.) nicht nur auf die Siegerstraße gebracht, sondern damit auch die Treffer 99 und 100 der niederländischen WM-Historie erzielt hatte. „Das ist sehr besonders, ich wusste das gar nicht“, sagte der 24-Jährige.

Aus der Heimat gab es viel Lob. Brobbey sei ein „Beast“ und „bestialisch wichtig“ für das Spiel der Niederlande gewesen, schrieb De Telegraaf. Der Stürmer vom AFC Sunderland habe sich „als das fehlende Puzzlestück“ von Bondscoach Ronald Koeman entpuppt.