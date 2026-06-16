Medizincheck schon durch? FC Bayern kurz vor Transfer!

SID 16.06.2026 • 23:26 Uhr Der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari unterzieht sich offenbar im WM-Quartier dem Medizincheck. Ein Wechsel zum FC Bayern steht kurz bevor.

Der Transfer des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari von der PSV Eindhoven zum FC Bayern steht allem Anschein nach kurz vor dem Abschluss.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler, der im ersten WM-Spiel seiner Mannschaft gegen Brasilien (1:1) den Führungstreffer erzielt hatte, absolvierte offenbar am Dienstag Ortszeit im Trainingscamp der Marokkaner in Basking Ridge im US-Bundesstaat New Jersey seinen Medizincheck für die Münchner.

Saibari, der mehrere Positionen in der Offensive besetzen kann, gilt als Wunschspieler von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der deutsche Rekordmeister und die PSV sollen sich nach Medieninformationen bereits auf eine Ablösesumme geeinigt haben, laut Bild soll sie inklusive Bonuszahlungen knapp unter 55 Millionen Euro liegen. In Eindhoven läuft Saibaris Vertrag noch bis 2029.

Kommender Bayern-Star offenbar schon beim Medizincheck

Im Training am Dienstag fehlte Saibari zunächst. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP unterzog er sich währenddessen der medizinischen Untersuchung durch den Münchner Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne, der zudem Teamarzt der in Winston-Salem/North Carolina stationierten deutschen Nationalmannschaft ist.

Nach der Rückkehr von Noel Aseko von Hannover 96 wäre Saibari der zweite Zugang des FC Bayern in diesem Sommer.