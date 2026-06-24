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Nach WM-Aus: Panama mächtig stolz

Nach WM-Aus: Panama mächtig stolz

Nach zwei Niederlagen haben "Los Canaleros" keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde.
Kroatien tut sich lange schwer gegen Außenseiter aus Panama. Doch eine starke Aktion beschert dem Vizeweltmeister von 2018 einen wichtigen Sieg.
SID
Nach zwei Niederlagen haben "Los Canaleros" keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – doch Panama nimmt das vorzeitige WM-Aus mit Fassung zur Kenntnis. „Natürlich sind wir nicht zufrieden. Ein ganzes Land hat sich auf diese Nationalmannschaft gefreut, und wir haben verloren“, sagte Nationaltrainer Thomas Christiansen nach dem 0:1 gegen Kroatien: „Aber wir sollten stolz sein auf das Team. Ich bin super stolz.“

Nach den Niederlagen gegen Kroatien und zuvor Ghana (0:1) steht Panama als Letzter der Gruppe L fest und ist wie bei seiner bis dato einzigen WM-Teilnahme 2018 in der Vorrunde gescheitert.

„Aber wir müssen auch die Qualität des Gegners berücksichtigen und die Art und Weise, wie wir gespielt haben“, sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Christiansen. Sein Team sei bei der WM mit „Hunger“ und „Hingabe“ aufgetreten und habe einen besonderen „Geist“ gezeigt: „Und das ist es, was wir von der Mannschaft wollten.“

Einen Auftritt haben „Los Canaleros“ noch bei dieser WM. Am Samstag trifft Panama zum Abschluss der Gruppenphase im Final-Stadion vor den Toren New Yorks auf England (23.00 Uhr MESZ).

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