Nach WM-Aus: Panama mächtig stolz

SID 24.06.2026 • 04:38 Uhr Nach zwei Niederlagen haben "Los Canaleros" keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – doch Panama nimmt das vorzeitige WM-Aus mit Fassung zur Kenntnis. „Natürlich sind wir nicht zufrieden. Ein ganzes Land hat sich auf diese Nationalmannschaft gefreut, und wir haben verloren“, sagte Nationaltrainer Thomas Christiansen nach dem 0:1 gegen Kroatien: „Aber wir sollten stolz sein auf das Team. Ich bin super stolz.“

Nach den Niederlagen gegen Kroatien und zuvor Ghana (0:1) steht Panama als Letzter der Gruppe L fest und ist wie bei seiner bis dato einzigen WM-Teilnahme 2018 in der Vorrunde gescheitert.

„Aber wir müssen auch die Qualität des Gegners berücksichtigen und die Art und Weise, wie wir gespielt haben“, sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Christiansen. Sein Team sei bei der WM mit „Hunger“ und „Hingabe“ aufgetreten und habe einen besonderen „Geist“ gezeigt: „Und das ist es, was wir von der Mannschaft wollten.“