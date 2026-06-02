Podolski adelt Wirtz und Neuer

SID 02.06.2026 • 09:32 Uhr Lukas Podolski spricht über das deutsche WM-Team. Besonders hohes Ansehen genießen bei dem Weltmeister von 2014 Florian Wirtz und Manuel Neuer.

Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat die Bedeutung von Florian Wirtz für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) hervorgehoben. „Er kann den Unterschied machen. Ich hoffe, dass er das bei der WM zeigen kann und vielleicht in eine Rolle schlüpft, wie ich sie 2006 hatte“, sagte Podolski dem SID bei einem PR-Termin zur Netflix-Doku „Poldi“ (ab 4. Juni).

Podolski war beim „Sommermärchen 2006“ einer der Shootingstars der deutschen Mannschaft gewesen. Nicht nur wegen seiner drei Tore wurde der Angreifer bei der Heim-WM vor 20 Jahren zum „besten jungen Spieler“ des Turniers gewählt – vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Bei der kommenden WM zählt Podolski die deutsche Mannschaft zu den Titelkandidaten, „aber das sind andere auch. Es wird nicht einfach.“ Die letzten Weltmeisterschaften seien „katastrophal“ gewesen, „deshalb bin ich gespannt, wie die Mannschaft das auffängt. Wichtig sind Zusammenhalt, Teamgeist und dieser unbedingte Wille. Das muss sich im Turnier entwickeln.“

El Mala? Das denkt Podolski

Das Comeback von Torhüter Manuel Neuer – wie Podolski Weltmeister von 2014 – sieht er „absolut positiv. Für mich ist er der beste Torwart, den es gibt oder vielleicht jemals gab. Nicht nur wegen seiner Leistung, sondern auch wegen seiner Ausstrahlung und Erfahrung. Er kann der Mannschaft unglaublich viel geben – auch neben dem Platz.“

Dass Shootingstar Said El Mala von Podolskis Jugendklub 1. FC Köln das WM-Ticket verpasst hat, findet Podolski noch immer schade, „weil er mit seinen Dribblings und seiner Unbekümmertheit den Unterschied machen kann. Ich hätte lieber so einen Offensivspieler auf der Bank, den man reinwerfen kann“, sagte Podolski.