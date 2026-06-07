Presse: "England und Tuchel müssen jetzt ernst machen"

Niklas Sagner 07.06.2026 • 11:16 Uhr Die englische Nationalmannschaft um Trainer Thomas Tuchel gewinnt zwar ihren vorletzten Test vor der WM - doch Euphorie kommt in England noch nicht auf.

Die englische Nationalmannschaft kann sich bei Bayern-Star Harry Kane bedanken. Dank des Stürmers hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im vorletzten WM-Test einen mühsamen 1:0-Erfolg gegen Neuseeland eingefahren – doch zufrieden können die Three Lions damit nur bedingt sein.

„Das war ein Trainingsspiel – England und Tuchel müssen jetzt ernst machen“, titelte die BBC. Der deutsche Trainer nutzte das vorletzte Spiel vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada, um nochmal 22 Spieler auf dem Platz zu sehen. Schon vor der Partie hatte der Tuchel angekündigt, beide Halbzeiten mit elf unterschiedlichen Schützlingen anzugehen.

Tuchel hadert: „Zu viel Freestyle“

Dadurch ist ein Einspielen der Mannschaft natürlich erschwert. Auch in England kommt diese Rotation so kurz vor dem Turnierstart nicht gerade gut an. „Die Experimente müssen hier und jetzt ein Ende finden“, schrieb die BBC weiter.

Tuchel selbst war auch nur mäßig zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ich bin nicht gerade begeistert davon. Die zweite Halbzeit hat mir besser gefallen als die erste. Wir haben mehr aus unseren Positionen heraus gespielt. Deshalb waren wir schneller und haben ohne Ball etwas mehr Biss gezeigt. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf unseren Positionen und es war ein bisschen zu viel Freestyle.“

Der deutsche Trainer analysierte die ungewohnte Spielweise seines Teams. Vor allem die Abweichung von den einstudierten Abläufen fiel Tuchel dabei deutlich ins Auge.

„Wir haben Flanken geschlagen und viele Fernschüsse abgegeben – das entspricht normalerweise nicht unserer Spielweise. Wir haben viele lange Bälle gespielt und viele lange Pässe geschlagen. Das war in den letzten vier Tagen nicht Teil unseres Trainings“, sagte Tuchel.

Doch zumindest einer ist weiter in einer bestechenden Form: Harry Kane erzielte sein 79. Tor für England in 113 Spielen.

The Telegraph titelte somit zurecht: „England ist das Harry-Kane-Team.“

Schwere WM-Gruppe für England