Raum: "Es zählt der Erfolg der Mannschaft"

SID 25.06.2026 • 05:19 Uhr Trotz seiner Reservistenrolle bei der WM stellt sich David Raum in den Dienst der Mannschaft. Der Linksverteidiger war in der WM-Qualifikation noch gesetzt, doch jetzt ist der Leipziger nicht mehr erste Wahl.

Linksverteidiger David Raum stellt sich bei der Fußball-WM trotz seiner Reservistenrolle in den Dienst der Mannschaft. „Ich bin zwar sein Konkurrent, aber in erster Linie zählt für mich der Erfolg der Mannschaft“, sagte Raum dem Nachrichtenportal t-online über den Frankfurter Nathaniel Brown, den Bundestrainer Julian Nagelsmann derzeit vorzieht.

„Die Situation ist für mich keine schwere, sondern eine, in der ich wachse“, so Raum weiter: „Es ist für mich selbstverständlich, dass ich vor einem Spiel zu Nene (Browns Spitzname, d. Red.) hingehe und ihm ein gutes Gefühl gebe, auch wenn er meine Position spielt.“

Der Leipziger wird im abschließenden Gruppenspiel in East Rutherford am Donnerstag (ab 22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) gegen Ecuador aber zum Einsatz kommen. Der leicht angeschlagene Brown (Adduktorenprobleme) wird geschont.

WM: Das sagt Raum über Nagelsmann

Sein Verhältnis zu Nagelsmann sei trotz der Degradierung – Raum war in der Qualifikation als Linksverteidiger gesetzt – gut und nicht belastet. Das Gespräch mit dem Bundestrainer über die neue Rolle sei „kein unangenehmes“ gewesen, sagte der 28-Jährige, der unabhängig von Personalentscheidungen hofft, dass Nagelsmann, dessen Vertrag bis nach der EM 2028 läuft, auch nach der WM weitermacht.