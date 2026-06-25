Raum zur Reservistenrolle: „Es zählt der Erfolg der Mannschaft“

SID 25.06.2026 • 05:19 Uhr Der Linksverteidiger war in der WM-Qualifikation noch gesetzt, jetzt ist der Leipziger nicht mehr erste Wahl.

Linksverteidiger David Raum stellt sich bei der Fußball-WM trotz seiner Reservistenrolle in den Dienst der Mannschaft. „Ich bin zwar sein Konkurrent, aber in erster Linie zählt für mich der Erfolg der Mannschaft“, sagte Raum dem Nachrichtenportal t-online über den Frankfurter Nathaniel Brown, den Bundestrainer Julian Nagelsmann derzeit vorzieht: „Die Situation ist für mich keine schwere, sondern eine, in der ich wachse. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich vor einem Spiel zu Nene (Browns Spitzname, d. Red.) hingehe und ihm ein gutes Gefühl gebe, auch wenn er meine Position spielt.“

Der Leipziger wird im abschließenden Gruppenspiel in East Rutherford am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador aber zum Einsatz kommen. Der leicht angeschlagene Brown (Adduktorenprobleme) wird geschont.