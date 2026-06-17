WM 2026: Für Ronaldo ist Messi der Beste der Geschichte

SID 17.06.2026 • 21:36 Uhr Für den legendären Stürmer aus Brasilien besteht kein Zweifel mehr daran, wer der Beste der Geschichte ist.

Pelé? Maradona? Von wegen. Für Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ist Argentiniens Superstar Lionel Messi nach dem WM-Torrekord zum besten Spieler der Geschichte aufgestiegen. „Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert“, sagte ‚O Fenomeno‘: „Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant.“

Ronaldo schwärmt von Messi

Messi hatte Titelverteidiger Argentinien in der Nacht zu Mittwoch mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog „La Pulga“ mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.