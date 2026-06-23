Johannes Vehren 23.06.2026 • 20:51 Uhr Cristiano Ronaldo schreibt WM-Geschichte und gibt seinen Kritikern in der Debatte im seine Person eine deutliche Antwort. Die internationale Presse feiert den portugiesischen Superstar ab.

Ausrufezeichen von Cristiano Ronaldo! Durch seine beiden Treffer in der ersten Hälfte beim zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan hat der Superstar doppelt Geschichte geschrieben.

Der 41-Jährige ist nun der erste Spieler, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat – zudem stieg er zum portugiesischen WM-Rekordtorschützen auf. Bisher war dies Legende Eusebio mit neun Treffern, durch seinen Doppelpack steht Ronaldo nun bei zehn WM-Toren.

Auch beim zwischenzeitlichen 2:0 stand CR7 im Mittelpunkt, denn Portugal bekam aus aussichtsreicher Position nahe dem Strafraum einen Freistoß zugesprochen. Ronaldo baute sich auf, als wolle er schießen – in letzter Sekunde lief aber Verteidiger Nuno Mendes an und knallte den Ball in die Torwartecke.

Ronaldo liefert den Kritikern die passende Antwort

Nach dem enttäuschenden WM-Auftakt gegen DR Kongo war Ronaldo scharf kritisiert und Forderungen nach einem Bankplatz laut geworden. Den Kritikern gab der 41-Jährige nun die passende Antwort.

Presse und Experten feierten Ronaldo anschließend ab.

A Bola (Portugal): „Ronaldo schreibt Geschichte. Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft ist der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften ein Tor erzielt hat. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und 2026. Lionel Messi kam ebenfalls bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz, konnte aber 2010 kein Tor erzielen.“

Correio da Manha (Portugal): „Ronaldo wurde am Dienstag zum ersten Spieler in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft, der bei sechs Turnieren ein Tor erzielt hat, als er gegen Usbekistan traf und mit zehn WM-Treffern den portugiesischen Rekord von Eusebio brach.“

„Ronaldos gnadenlose Antwort“

Marca (Spanien): „Ronaldo übertrifft Messi. Cristiano, der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Bislang teilte er sich mit Messi den Rekord von fünf Weltmeisterschaften mit einem Tor, doch der Portugiese hat ihn überholt, da er seit 2006 bei jeder WM mindestens ein Tor erzielt hat. Insgesamt liegt der Argentinier jedoch deutlich vorn: 18:10.“

Daily Mail (England): „Ronaldos gnadenlose Antwort. Cristiano Ronaldos seltene selbstlose Geste verschafft der Mannschaft von Roberto Martínez die Kontrolle über das Duell in Gruppe K – eine eindrucksvolle Antwort auf die Kritiker.“

Gosens schwärmt von Ronaldo

Robin Gosens (ARD): „Man gönnt es ihm vom ganzen Herzen. Für ihn sind die beiden Tore sehr wichtig. Vor allem hat er mal eben bewiesen, wie gut er ist, und hat jegliche Diskussion im Keim erstickt.“

…zur Freistoßszene: „Normalerweise nimmt er sich jeden Freistoß aus jeder Position. Ich glaube, dass über diese Szene wahrscheinlich noch mehr gesprochen wird als über seine beiden Tore, weil das hat krasse Symbolwirkung. Das erstickt auch die Vermutungen, ob es Spannungen im Team gibt. Wahnsinns-Halbzeit. Für Ronaldo ist es weltklasse gelaufen. Für sein Image ist es ein super Moment. Dass er sich nicht den Ball nimmt, zeigt, wie intakt die Mannschaft ist. Er gönnt es ihnen auch. Für Portugal alles tipptopp in der ersten Halbzeit.“

Keven Schlotterbeck (MagentaTV): „Er lebt ja noch. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, er ist aber da und man weiß, dass man ihn nie allein lassen darf. Er ist einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Er hat den richtigen Riecher und setzt sich sehr gut in Bewegung. Wenn du ihn nicht aufnimmst als Verteidiger, dann macht er ihn rein.“