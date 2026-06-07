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Rot im WM-Test! Leão reagiert nach Platzverweis

Rotsünder Leão meldet sich zu Wort

Rafael Leão ist wegen einer Tätlichkeit im Testspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile vom Platz geflogen. Nun reagiert der Portugal-Star.
Roberto Martinez spricht über die Rolle von Cristiano Ronaldo, die er bei der Weltmeisterschaft mit Portugal einnehmen wird.
Niklas Sagner
Rafael Leão ist wegen einer Tätlichkeit im Testspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile vom Platz geflogen. Nun reagiert der Portugal-Star.

Es war die unrühmliche Szene des 2:1-Testspielsieges der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile. Rafael Leão sah kurz vor der Pause die Rote Karte, weil er seinen Gegenspieler Ivan Morales in einer Rudelbildung mehrfach geschubst und anschließend per Schlag ins Gesicht zu Boden gebracht hatte. Nun reagierte der Spieler der AC Mailand auf Social Media.

„Ich wollte lediglich meinen Mitspieler schützen und hatte keineswegs die Absicht, den Gegner zu verletzen“, schrieb der 26-Jährige in seinem Instagram-Beitrag.

Weiter schrieb Leão: „Vielen Dank an alle Portugiesen, die in Jamor (Spielstätte westlich von Lissabon, Anm. d. Red.) für eine unglaubliche Atmosphäre gesorgt haben – wir halten weiter zusammen!“

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Leão auch bei der WM gesperrt?

Das Strafmaß für seine Rote Karte steht indes noch nicht fest. Bei Sperren nach groben Fouls oder Tätlichkeiten kann die Strafe nicht nur für Test- und Freundschaftsspiele gelten, sondern auch auf Pflichtspiele ausgeweitet werden.

Im Fall von Leão könnte somit auch die WM betroffen sein. Über das genaue Strafmaß entscheidet die FIFA-Disziplinarkommission, der dabei ein großer Ermessensspielraum zusteht.

Das letzte Vorbereitungsspiel vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko bestreitet Portugal am Mittwoch gegen Nigeria. Für dieses Spiel ist Leão jedoch definitiv gesperrt. Ob er auch Portugals WM-Auftaktspiel gegen DR Kongo (17. Juni, 19 Uhr, im LIVETICKER) verpassen wird, bleibt abzuwarten.

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