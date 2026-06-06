Rot! Portugal-Star rastet aus

Tobias Wiltschek 06.06.2026 • 21:30 Uhr Beim WM-Test der Portugiesen gegen Chile leistet sich der Star der AC Milan einen Aussetzer und wird vom Platz gestellt.

Dass Testspiele vor Weltmeisterschaften keine reinen Freundschaftsspiele sind, ist beim Kick der Portugiesen gegen Chile offensichtlich geworden.

Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte im Estadio Nacional in Lissabon (JETZT im LIVETICKER), als es zu einer hitzigen Rudelbildung auf dem Rasen kam.

Was war passiert? An der Seitenlinie gerieten Portugals Joao Cancelo und der Chilene Felipe Faúndez im Kampf um den Ball aneinander.

Cancelos Teamkollege Rafael Léao beobachtete die Szenerie zunächst aus ein paar Metern Entfernung und griff dann ins Geschehen ein.

Léao liefert sich wilde Auseinandersetzung mit Roman

Auf Videos in den Sozialen Medien ist zu sehen, wie sich der Offensivstar der AC Milan eine heftige Rangelei mit dem Chilenen Ivan Roman lieferte. Es kam zu einer wilden Auseinandersetzung der beiden Streithähne, in dessen Verlauf Léao seinen Gegenüber mehrmals schubste und ihm einmal auch an den Hals griff.

Schiedsrichter Luca Zufferli aus Italien ahndete die Auseinandersetzung, indem er beiden Spielern wegen Tätlichkeit die Rote Karte gab.

Damit droht Léao sogar für den WM-Auftakt der Portugiesen am 17. Juni gegen Kongo auszufallen. In der Regel ziehen Rote Karten in Testspielen Sperren in folgenden Freundschaftsspielen nach sich, bei längeren Sperren wegen eines groben Foulspiels oder einer Tätlichkeit kann die Sperre auch auf offizielle Spiele ausgedehnt werden. Die FIFA-Disziplinarkommission wird über das Strafmaß entscheiden.