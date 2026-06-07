Schießerei in der Nähe von Englands WM-Base

Johannes Behm 07.06.2026 • 22:57 Uhr In der Nähe von Englands baldiger WM-Base kommt es zu einer Schießerei. Personen werden verletzt.

Neun Personen wurden laut Polizeiangaben bei einer Schießerei in der Nähe der WM-Base von Englands Fußball-Nationalmannschaft in Kansas City, Missouri, verletzt. Bei den Verletzten handele es sich um Erwachsene, von denen jedoch niemand in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.

Zugetragen hat sich das Ereignis am frühen Samstagmorgen um vier Uhr Ortszeit in der Troost Avenue, die knapp sechs Kilometer und damit nur eine kurze Autofahrt vom Trainingszentrum, das die englische Nationalmannschaft während der WM nutzen wird, entfernt liegt. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Trainieren soll die Mannschaft im Südosten der Stadt im Swope Soccer Village, dem Zuhause der zweiten Mannschaft sowie der Akademie von MLS-Klub Sporting KC. Das Team-Hotel der Three Lions liegt nur etwas weiter entfernt.

WM: England-Team weilt noch in Florida

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel befindet sich aktuell noch nicht in Kansas City, sondern in Florida. Dort gewann England beim Testspiel in Tampa am Samstag mit 1:0 gegen Neuseeland. Nach dem zweiten Test gegen Costa Rica am Mittwoch soll die Mannschaft am Samstag (13. Juni) die Reise nach Kansas City antreten.