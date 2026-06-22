Schlotterbeck appelliert nach WM-Aus: "Lasst uns zusammenstehen""

Abwehr-Star Nico Schlotterbeck wird bei der WM 2026 keine Partie mehr bestreiten können. Der Dortmunder hat sich eine schwerwiegende Sprunggelenkverletzung zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung ergeben hat.
Schlotterbeck mit emotionalem Appell
Die Enttäuschung über das vorzeitige WM-Aus ist bei Schlotterbeck selbst natürlich riesengroß. Trotzdem hat sich der Innenverteidiger auf Instagram kurz zu Wort gemeldet und darum gebeten, dass die Deutsche Nationalmannschaft weiterhin die volle Unterstützung erhält.
„Hi Fans, ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben“, führte er aus und lenkte den Fokus dann auf das gesamte DFB-Team und den gemeinsamen WM-Traum.
„Was jetzt zählt, ist die Mannschaft Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen“, so sein flammender Appell.
Aktuelle und frühere Mitspieler reagierten mit Herzchen auf seinen Post, zu den ersten gehörten Leon Goretzka, Thomas Müller und Mats Hummels.
Schlotterbeck fehlt offenbar mehrere Monate
Schlotterbeck hatte beim 2:1 im zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am Samstag eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk erlitten. Er falle „mehrere Monate“ und damit auch für den Rest des Turniers aus, teilte der DFB mit. Schlotterbeck bleibt zunächst aber bei der Mannschaft.
Ob Schlotterbeck bis zum Bundesliga-Auftakt (28. bis 30. August) wieder fit ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Die Vorbereitung auf die kommende Spielezeit wird er jedoch verpassen.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)