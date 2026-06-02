Schock-Nachricht für Österreich? Rangnick reagiert

SPORT1 02.06.2026 • 07:36 Uhr Österreich siegt bei der WM-Generalprobe nach Rot für Konrad Laimer in Unterzahl. Sorgen macht sich die Alpennation um einen Leipzig-Star. Trainer Ralf Rangnick meldet sich anschließend zu Wort.

Ralf Rangnick hat mit seinen Österreichern die Generalprobe zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gewonnen. Trotz eines frühen Platzverweises für Konrad Laimer glückte dem ÖFB-Team in Wien die Generalprobe mit einem 1:0 (0:0) gegen Tunesien. Große Euphorie kam aber nicht auf. Denn die Nation sorgt sich um ihren Schlüsselspieler in der Offensive.

Leipzigs Christoph Baumgartner verletzte sich bereits beim Warmmachen am Oberschenkel. Er wurde kurzfristig aus der Startelf gestrichen und stand gar nicht mehr im Kader.

Baumgartner verletzt: Rangnick gibt Update

Der Spielmacher hatte in der abgelaufenen Saison mit 17 Treffern und neun Vorlagen bei den Sachsen vollends überzeugt. Nun bleiben ihm nur noch zwei Wochen bis zum ersten Spiel bei der WM. Immerhin gab Rangnick nach dem Spiel ein vorsichtig positives Update.

„Wir müssen noch abwarten, was mit Baumi ist. Wir wissen erst morgen, wie schwer die Verletzung ist. Hoffentlich nicht allzu schwer. Es ist ihm reingestochen bei einem Schuss aufs Tor. Eher im Hüftbeuger“, wird Rangnick von Sky zitiert.

Auch Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer äußerte sich: „Er sagt, dass er glaubt, dass es nicht so schlimm ist. Baumi ist für unser Spiel sehr wichtig. Wir hoffen, dass alles gut wird. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.“

Acht Bundesliga-Profis bei Österreich in der Startelf

Österreich begann trotz des Baumgartner-Ausfalls mit acht Bundesliga-Profis in der Startelf, lediglich Torhüter Alexander Schlager stand noch nie in der deutschen Eliteliga auf dem Platz. Für Tunesien bildeten Union Berlins Khedira sowie Frankfurts Ellyes Shkiri die Doppelsechs, dazu startete Augsburgs Ismael Gharbi.

In Gleichzahl hatte die als gefährlicher Außenseiter eingestufte Rangnick-Elf mit dem afrikanischen WM-Teilnehmer anfangs Probleme, zeigte sich defensiv anfällig und offensiv weitgehend harmlos.

Nach dem Wechsel gab es in Unterzahl eine deutliche Steigerung. Laimer beging nach einem Steckpass von Rani Khedira ein Handspiel und verhinderte damit eine klare Torchance. Nach Videobeweis stellte der französische Referee Jeremie Pignard den Bayern-Profi vom Platz (37.).

Den anschließenden Freistoß schoss Anis Ben Slimane an die Latte (38.), zuvor traf bereits Hannibal Mejbri (12., 18.) für Tunesien gleich zweimal Aluminium. In Durchgang zwei sorgte Dortmunds Marcel Sabitzer (63.) für die Führung, ehe Marco Friedl und Stefan Posch (66.) binnen weniger Sekunden Pfosten und Latte trafen.

Österreich-Test abgesagt

Für die Österreicher war die Partie in Wien ungewollt bereits die Generalprobe für das WM-Turnier. Ursprünglich sollte am 10. Juni in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien noch ein abschließender Test gegen Guatemala stattfinden, doch die Mittelamerikaner und der Stadionbetreiber sagten Mitte Mai ab – und ein alternativer Gegner oder Austragungsort waren nicht mehr zu finden. Für Tunesien geht es dagegen am Samstag (15.00 Uhr) in Brüssel noch gegen Belgien.

Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada legen die Nordafrikaner dann am 15. Juni gegen Schweden los, ehe Vorrundenduelle mit Japan und den Niederlanden folgen. Die Österreicher steigen zwei Tage später ins Turnier ein, Gruppengegner sind Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien.