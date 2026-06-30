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Dennis Schröder leidet mit Deutschland nach dem WM-Aus

Schröder meldet sich nach DFB-Aus

Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft medlet sich nach dem WM-Aus des DFB-Teams zu Wort und bekundet seine Unterstützung.
Nach seiner ersten Kritik am deutschen Auftreten nach dem Aus bei der WM 2026 findet Mats Hummels noch einmal deutliche Worte. Er stellt grundsätzliche Dinge infrage - und zieht eine vernichtende Bilanz.
SID
Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft medlet sich nach dem WM-Aus des DFB-Teams zu Wort und bekundet seine Unterstützung.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder reitet mit den deutschen Basketballern seit Jahren auf einer Erfolgswelle – und leidet mit dem DFB-Team nach dem Aus bei der Fußball-WM.

„Wenn man fällt, sollte man aufstehen und besser werden“, sagte der NBA-Profi in Berlin am Rande des Trainings für die kommenden Länderspiele, es sei „sehr schade, dass sie rausgeflogen sind“.

„Man kann nicht immer gewinnen. Wir hatten das auch über Jahre, wo ich angefangen habe mit der Nationalmannschaft“, so Schröder, „und jetzt sind wir on top. Es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit.“

Schröder: „Ich bin immer da, Nummer-1-Supporter“

Für den Braunschweiger, leidenschaftlicher Fußballfan, ändert die nächste Enttäuschung nichts an seiner Einstellung: „Ich bin immer da, Nummer-1-Supporter, egal ob sie verlieren oder gewinnen.“

Wie viele andere ärgerte sich Schröder beim Spiel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) über das zurückgenommene Tor von Jonathan Tah in der Verlängerung. „Das hätte zählen müssen, so hätten wir gewonnen.“

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