Schweinsteiger neckt Sedlaczek: "Warte mal, du 62 ..."

Moritz Pleßmann 19.06.2026 • 21:51 Uhr Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger füllen ihre Rolle als TV-Experten gewohnt humorvoll aus. Dabei kommt es zu auch zu Seitenhieben.

In gewohnt unterhaltsamer Manier hat sich das Experten-Duo Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger in der ARD auf die WM-Partie zwischen den USA und Australien (JETZT im LIVETICKER) vorbereitet. Dabei konnte sich der Weltmeister von 2014 einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Nach einem Einspieler zu den Austragungsorten der diesjährigen Endrunde kam Sedlaczek auch auf Deutschland als möglichen Gastgeber zu sprechen: „Übrigens, der DFB überlegt ja, ob er sich für die WM 2038 oder 2042 bewirbt“, merkte sie an. „Nehmen wir beides, oder?“, scherzte Schweinsteiger daraufhin.

Sedlaczek wagte einen Blick in die Zukunft: „Ich hab schon gerechnet, wie alt wir dann wären“, sagte sie lachend. Bevor sie die Überlegungen zu Ende bringen konnte, grätschte Schweinsteiger dazwischen: „Warte mal: Du 62, ich 47“, merkte er mit einem Seitenhieb gegen seine Kollegin an.

Schweinsteiger fuscht mit seinem Alter

Denn: Während Schweinsteiger Sedlaczek ein paar Jahre dazuschrieb, machte er sich selbst jünger, als er eigentlich ist. Sedlaczek wäre bei möglichen Austragungen 52 (2038) beziehungsweise 56 (2042) Jahre alt, Schweinsteiger dagegen 53 beziehungsweise 57. In Wahrheit also sogar ein Jahr älter als Sedlaczek.

„Dann habe ich wahrscheinlich auch schon graue Haare“, merkte die Moderatorin an. „Wie bitte?“, fragte sich der ehemalige Münchener verdutzt. Sedlaczek konterte: „Wobei an deine komme ich nicht ran, da komme ich nicht ran“, sagte sie lachend.

Doch die nächste Bemerkung von Schweinsteiger ließ nicht lange auf sich warten: „Übrigens, hast du schon“, verwies er mit einem Blick auf die Haare seiner Kollegin, was ihm zudem ein Lachen entlockte.