Sedlaczek und Schweinsteiger frotzeln: "Hast du Französisch gehabt?"

Julius Schamburg 16.06.2026 • 00:36 Uhr Die beiden TV-Experten Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger amüsieren sich mal wieder prächtig. Dabei werden sogar Französischkenntnisse abgefragt.

Was für eine amüsante Unterhaltung zwischen Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger: Das Experten-Duo war gerade dabei, das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten zu analysieren, als das Gespräch plötzlich Fahrt aufnahm, ehe auch noch Französischkenntnisse abgefragt wurden.

„Ägypten ist keine schlechte Mannschaft. Die sind eklig zu spielen. Die marschieren. (…) Die haben da geackert, à la bonne heure, à la bonne heure“, sagte Schweinsteiger nach dem hart erkämpften Punktgewinn der Ägypter in der ARD.

Schweinsteiger fragt Französischkenntnisse ab

Sedlaczek wiederholte: „à la bonne heure“. Anlass genug für Schweinsteiger, seine Kollegin zu fragen, wie man ‚à la bonne heure‘ denn überhaupt schreiben würde?

„À la bonne heure, wie man das schreibt? À la und dann b o n h e u r, oder? Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist“, erwiderte Sedlaczek und wandte sich dabei an die TV-Zuschauer.

Schweinsteiger begann zu lachen, war sichtlich amüsiert und meinte nur: „Liebe Zuschauer …“

Plötzlich wird Schweinsteiger von Sedlaczek imitiert

Sedlaczek ließ das Thema nicht los. „À la bonne heure. Ja wer weiß es denn schon?“, meinte sie und teilte mit den Fernsehzuschauern noch eine spannende Beobachtung: „Wissen Sie, was interessant ist, wenn man neben Bastian Schweinsteiger sitzt, wie der hier das Spiel quasi von oben dirigiert. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob der Trainerposten vielleicht nicht doch was für dich wäre?“, sagte die 40-Jährige und begann zu gestikulieren, genauso, wie sie es eben bei Schweinsteiger beobachtet hatte.

Anschließend wurde zum Kollegen Alexander Schlüter geschaltet. Auch an ihm war die nette Unterhaltung nicht vorbeigegangen. „Ich finde ihr macht das wirklich à la bonne heure“, bemerkte er und wandte sich dann an seinen Gesprächspartner Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport beim DFB.

Als wieder zurück ins Seattle Stadium geschaltet wurde, ergriff Schweinsteiger nochmals das Wort. „Übrigens, das Wichtigste, du hast recht gehabt. ‚À la bonne heure‘ hast du richtig buchstabiert. (Anm. d. Red.: Dass Sedlaczek beim Buchstabieren das zweite ’n‘ und das ‚e‘ am Ende vergessen hatte, war Schweinsteiger nicht aufgefallen.) Hast du französisch gehabt in der Schule?“, wandte er sich an Sedlaczek.

Lothar Matthäus und einer seiner Kultsprüche

„Das war meine erste Fremdsprache, aber ich konnte immer nur ‚je ne sais pas‘, was so viel heißt, wie ‚ich weiß es nicht‘. Das war immer die beste Antwort, oder manchmal auch nicht. Egal, wir sind hier nicht im Französischunterricht, wir sind immer noch in Seattle beim Spiel Belgien gegen Ägypten“, stellte Sedlaczek klar, ehe sich die beiden wieder der Spielanalyse widmeten.