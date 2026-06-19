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Shitstorm für TV-Sender! Frauen-Trainerin präsentiert Analyse in Küchen-Kulisse

TV-Sender erntet Shitstorm

Der englische TV-Sender ITV erntet einen Shitstorm. Der Grund: Expertin Emma Hayes präsentiert ihre Taktikanalyse in einer Küchen-Kulisse.
England mit Trainer Thomas Tuchel trifft zum Start in die WM 2026 in einem Kracherduell auf Kroatien. Harry Kane spielt mal wieder eine zentrale Rolle - und die Zuschauer bekommen einen unterhaltsamen Schlagabtausch zweier Top-Teams geboten.
Maximilian Lotz
Der englische TV-Sender ITV erntet einen Shitstorm. Der Grund: Expertin Emma Hayes präsentiert ihre Taktikanalyse in einer Küchen-Kulisse.

Emma Hayes ist zweimalige Welttrainerin des Jahres, ihre Expertise wird geschätzt. Doch wie der britische TV-Sender ITV nun bei der WM die Taktik-Analysen der Nationaltrainerin der US-Frauen präsentiert, kam bei den Fernsehzuschauern gar nicht gut an.

In den Trinkpausen der Partie zwischen England und Kroatien (4:2) erklärte Hayes taktische Auffälligkeiten. Doch das Setting sorgte für Irritationen.

Hayes präsentiert Taktikanalyse in Küchen-Kulisse

Denn während die Expertenriege um Gary Neville und Roy Keane an einem großen Tisch in dem Studio in Brooklyn mit Blick auf die Skyline von Manhattan sitzt, muss Hayes ihre Analyse daneben in einer Küchen-Kulisse mit Kreide an eine Tafel malen.

„Emma Hayes ist zu gut, um nur eine Kreidetafel in der Küche zu bekommen“, kommentierte der Telegraph.

„Als würde sie die Tagesgerichte aufschreiben“

Auch der frühere BBC-Moderator Dan Walker zeigte sich bei X verwundert: „Ich mag Emma Hayes wirklich sehr und halte sie für eine fundierte Expertin. Ich weiß nicht genau, warum sie es so gestaltet haben, als würde sie die Tagesgerichte auf eine Bistro-Kreidetafel schreiben!“

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Die Daily Mail sah ITV in einem „Sexismus-Sturm“. In den Sozialen Medien kursierten entsprechende Fotomontagen, die etwa Hayes in der Deko-Küche beim Geschirrspülen zeigte oder wie sie eine Einkaufsliste an die Tafel schreibt.

Hayes war von 2012 bis 2024 Trainerin der Frauenmannschaft des FC Chelsea, seit 2024 coacht die 49-Jährige die US-Frauen.

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