Sommermärchen? Das ist wirklich an den deutschen WM-Plänen dran

Niklas Senger , Manfred Sedlbauer 04.06.2026 • 17:01 Uhr Plant der DFB ein erneutes Sommermärchen? Entgegen der jüngsten Berichte beruhen diese Planungen derzeit auf vielen Spekulationen und Gedankenspielen.

Ein erneutes Sommermärchen in Deutschland? Mitten im Trubel der letzten Vorbereitungen auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada, richtete sich der Blick in Deutschland am Donnerstag plötzlich in die entferntere Zukunft.

Einem Bericht der Bild zufolge plant der DFB die Ausrichtung einer Fußball-WM 2038 oder 2042. Sollten nach dem Sommer 2006 aber bereits nostalgische Gefühle aufgekommen sein, so gilt es aber diese zunächst im Zaun zu halten.

Keine konkreten Pläne beim DFB

Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich der DFB seit geraumer Zeit mit einer WM-Bewerbung. Daran hat sich zwar weiterhin nichts verändert, dennoch gibt es bislang weder konkrete Pläne noch ein offizielles Bewerbungsverfahren, das durch die FIFA aufgesetzt wurde.

Tatsächlich hat Verbandspräsident Bernd Neuendorf das DFL-Präsidium bereits einmal mündlich informiert – eine Notwendigkeit bei grundsätzlichen Gedankenspielen bezüglich einer WM-Bewerbung. Dass dabei aber auch Themen wie die Anzahl und das Fassungsvermögen der von den FIFA-Statuten geforderten Stadien besprochen wurden, kann SPORT1 nicht bestätigen, zumal die Rahmenbedingungen oder Inhalte für eine Bewerbung noch gar nicht feststehen.

Bewerbungsverfahren im nächsten Jahr?

Grundsätzlich würde eine frühe Bewerbung für den DFB aber durchaus Sinne ergeben, gerade bei den angewachsenen Dimensionen des Turniers, unter anderem in Bezug auf die Teilnehmerzahl.

Zuletzt wurden die anstehenden WM-Turniere mit einem Vorlauf von rund zehn Jahren vergeben. Für 2038 wäre ein Bewerbungsverfahren im nächsten Jahr also durchaus denkbar. Aktuell bleibt dies aber rein spekulativ, da es bei der FIFA kein genaues Zeitfenster für die Vergabe gibt.