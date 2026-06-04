WM-Hammer um Deutschland?

Tobias Wiltschek 04.06.2026 • 15:14 Uhr Der DFB-Präsident will offenbar die WM wieder nach Deutschland holen. Auch über die Gastgeberstädte soll bereits gesprochen worden sein.

Deutschland könnte in absehbarer Zeit ein neues Sommermärchen bevorstehen. Wie die Bild berichtet, plant der DFB die Ausrichtung der Fußball-WM 2038 oder 2042.

Demnach stellte Verbandspräsident Bernd Neuendorf die Idee bereits im DFL-Präsidium vor. Dabei seien auch schon die wichtigsten Fragestellungen hinsichtlich des Großereignisses schon besprochen worden.

Hier geht es vor allem um die Anzahl und das Fassungsvermögen der von der FIFA-Stauten geforderten Stadien. Der Weltverband verlangt 14 Stadien mit einem Fassungsvermögen von mindestens je 40 000 Zuschauern.

Vorgesehen seien die Austragungsorte Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, München und Stuttgart.

WM in Deutschland? DFL-Bosse signalisieren wohl Zustimmung

Bei den DFL-Bossen um Präsident Hans-Joachim Watzke sei die geplante Bewerbung für die WM, die nach 1974 und dem Sommermärchen 2006 die dritte in Deutschland wäre, auf große Zustimmung gestoßen.

Als nächstes soll die Politik ins Boot geholt werden. Deren Unterstützung mit Blick auf verlangte Garantien und die finanzielle Beteiligung an der Ausrichtung der WM ist unerlässlich sein.

Zu den drängenden Fragen gehört auch die nach dem besseren Zeitpunkt. Nachdem 2030 die WM mit den Co-Gastgebern Spanien und Portugal hauptsächlich in Europa stattfinden wird, könnte 2038 zu früh kommen für eine weitere Weltmeisterschaft in Europa. Vier Jahre später dürfte der Zeitpunkt günstiger liegen.

Wann werden die Weltmeisterschaften ab 2038 vergeben?

Diese Frage soll laut Bild-Informationen ebenso mit der FIFA direkt geklärt werden, wie der Zeitpunkt der WM-Vergaben. Das Turnier 2034 in Saudi-Arabien wurde mit einem Vorlauf von zehn Jahren 2024 vergeben.

Die WM 2030 wird nicht nur auf der iberischen Halbinsel ausgetragen, sondern auch in Marokko sowie in Uruguay, Argentinien und Paraguay. In den drei südamerikanischen Ländern wird jeweils nur ein Spiel ausgetragen.

Die grundsätzliche Idee, in naher Zukunft wieder eine WM auszutragen, ist jedoch nicht ganz neu. Man befasse sich „insofern mit einer WM-Bewerbung, als dass zukünftige Optionen geprüft und besprochen werden“, hatte der DFB schon im April auf SID-Anfrage mitgeteilt.

Dass sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) um Olympische Spiele 2036, 2040 und 2044 bewerben will, werde beim DFB indes nicht als Nachteil für die eigene Bewerbung angesehen.

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