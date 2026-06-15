WM 2026: Instagram-Account von Torhüter-Oldie explodiert!

Conrad Fröhlich 15.06.2026 • 21:21 Uhr Dem WM-Neuling aus Kap Verde gelingt ein historischer Coup gegen den haushohen Favoriten aus Spanien. Hauptakteur ist Keeper Vozinha, der mit 40 Jahren die spanische Offensive zur Verzweiflung trieb - und plötzlich ein Social-Media-Star ist.

Angriffswelle um Angriffswelle rollte auf den Kap-Verde-Kasten zu. Spanien wechselte sogar spät noch die beiden Offensivstars Lamine Yamal und Nico Williams ein, um die Blamage gegen das drittkleinste Teilnehmerland der WM-Geschichte abzuwenden.

Doch die Offensivbemühungen endeten entweder im engmaschigen Defensivbollwerk der „Blauen Haie“ oder eben in den Armen von Torhüter Vozinha. Der 40-Jährige erwischte einen echten Sahnetag und verhalf seinen Farben mit sieben Paraden zum Überraschungserfolg. Schlagartig erlangte der Keeper in den Sozialen Netzwerken Bekanntheit und gewann unglaubliche 2,2 Millionen Follower dazu (Stand: 15. Juni, 22.25 Uhr) – vor der Partie waren es weit weniger als 100.000.

Kurios: Damit hat der Keeper nun über dreimal so viele Follower wie sein Land Einwohner. Neben Tim Payne ist er nun der zweite WM-Spieler, der schnell zum Social-Media-Star aufgestiegen ist. Der Neuseeländer steht nach einem Aufruf eines argentinischen Influencers nun bei 5,7 Millionen Followern.

Vozinha reagierte nach der Partie im Interview mit Fox Sports einem ungläubigen Lachen auf den enormen Follower-Anstieg und meinte: „Es ist verrückt, es ist verrückt.“

Dabei half dem Keeper wohl auch die Aufforderung brasilianischer TV-Experten, ihm zu mehr Social-Media-Followern zu verhelfen. Schon seit 2012 hütet Vozinha den Kasten des Inselstaats und WM-Neulings und bestritt sein 89. Länderspiel gegen Spanien – bei dem er in seiner Karriere seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Nach der Partie erklärte Vozinha, warum bei ihm die Emotionen überkochten: „Ich habe nach dem Spiel geweint, weil ich als Kind bei meinen Großeltern aufgewachsen bin und sie nicht dabei sein konnten. Sie sind vor ein paar Jahren verstorben.“ Außerdem erläuterte er, dass seine Mutter „wegen eines Visumsproblems“ nicht im Stadion sein konnte. „Wir haben es nicht geschafft, das rechtzeitig zu regeln.“

Als wäre der Überraschungspunkt beim ersten WM-Spiel der Geschichte für den Kap-Verde-Keeper nicht genug, brach Vozinha sogar noch einen Rekord. Er ist ab sofort der älteste Torhüter, der bei seinem Debüt bei einer FIFA-WM ohne Gegentor blieb.

Gelingt Kap Verde die nächste Überraschung?

Sichtlich emotional berührt hielt er den Fans nach Abpfiff stolz die Landesflagge entgegen. Auf seinen vorerst wohl größten Moment musste der Torhüter, der in der 2. portugiesischen Liga bei GD Chaves aktiv ist, schließlich lange warten. „Das ist die Belohnung für diesen ganzen Weg.“