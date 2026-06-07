Starke TV-Quote bei DFB-Sieg

SID 07.06.2026 • 09:39 Uhr Im Schnitt sahen 8,53 Millionen Zuschauer den letzten WM-Test der DFB-Auswahl.

Die gelungene WM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Co-Gastgeber USA in Chicago (2:1) hat RTL eine starke Quote beschert. Wie der Sender am Sonntag verkündete, verfolgten am Samstagabend bis zu 9,31 Millionen Fans den letzten Härtetest des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Free-TV. Im Schnitt schalteten 8,53 Millionen Zuschauer ein.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 40,6 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die Übertragung einen Marktanteil von 51,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 62,0 Prozent. RTL erzielte damit nach eigenen Angaben in allen drei Zielgruppen mit weitem Abstand die besten Länderspiel-Marktanteile des Jahres.