Thomas Müller foppt Esther Sedlaczek: "Wir können es richtig buchstabieren"

Julius Schamburg 17.06.2026 • 01:13 Uhr Thomas Müller wendet sich mit einem frechen Spruch live im TV an Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Mats Hummels steigt mit ein. Was es damit auf sich hat?

Aber von vorne: Hummels schwärmte beim Sender MagentaTV vom zwischenzeitlichen 2:0 Frankreichs, Torschütze Bradley Barcola sei ein „spektakulärer Spieler“. Aber auch der Pass von Vorlagengeber Adrien Rabiot war Hummels „eine Extra-Erwähnung wert. Der ist auch schlichtweg Weltklasse.“

Müller richtet sich mit frechem Spruch an Sedlaczek

Und schon grätschte Müller dazwischen: „À la bonne heure. Und wir können es richtig buchstabieren“, sagte der 131-malige Nationalspieler. Hummels, der gemeinsam mit Müller 2014 Weltmeister wurde, meinte: „Das krieg ich hin.“

Mit dem ‚à la bonne heure‘-Spruch spielte Müller auf die ARD-Übertragung am späten Montagabend an. Denn dort hatte Schweinsteiger den Kampfgeist der Ägypter mit genau ebenjener Redewendung umschrieben, ehe er Sedlaczek aufforderte, ‚à la bonne heure‘ zu buchstabieren.

„À la bonne heure, wie man das schreibt? À la und dann b o n h e u r, oder? Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist“, erwiderte Sedlaczek und wandte sich dabei an die TV-Zuschauer.

Schweinsteiger war der Fehler nicht aufgefallen

Einen Einspieler und einige Frotzeleien später griff Schweinsteiger das Thema erneut auf und sagte: „Übrigens, das Wichtigste, du hast recht gehabt. ‚À la bonne heure‘ hast du richtig buchstabiert.“