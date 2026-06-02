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Tor und Vorlage! Bayern-Star Díaz glänzt bei WM-Test

Díaz glänzt bei WM-Test

Auch in der Nationalmannschaft ist Luis Díaz in Topform. Der Flügelspieler des FC Bayern beschert Kolumbien einen erfolgreichen letzten WM-Test.
Luis Díaz wird zum ersten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Bayern-Star fiebert seinem WM-Debüt mit Kolumbien entgegen - und schwärmt von seiner Saison mit den Münchnern.
SPORT1
Auch in der Nationalmannschaft ist Luis Díaz in Topform. Der Flügelspieler des FC Bayern beschert Kolumbien einen erfolgreichen letzten WM-Test.

Dank Luis Díaz bricht die kolumbianische Nationalmannschaft mit einem guten Gefühl zur Fußball-WM nach Nordamerika auf. Beim letzten Testspiel in Kolumbien überzeugte der Profi des FC Bayern mit einem Tor und einer Vorlage und führte sein Team zu einem 3:1 (2:1) über Costa Rica. Díaz sei „sehr glücklich und zufrieden“ über das Ergebnis.

Zunächst servierte Díaz die Führung durch Davinson Sánchez per Ecke (17.), wenig später traf der Flügelspieler selbst. Díaz kam im Strafraum an den Ball, dribbelte einen Verteidiger mit einer Finte aus und schloss flach und platziert ab (23.). Nach dem Anschlusstreffer durch Costa Ricas Andrey Soto (32.) brachte Stürmer Luis Suarez von Sporting Lissabon den Endstand (81.).

WM: Kolumbien trifft unter anderem auf Portugal

Der Zweite der Copa América 2024 bezieht sein WM-Camp im mexikanischen Guadalajara. In den USA steht in der Nacht zu Montag noch die WM-Generalprobe gegen Jordanien an.

Kolumbien startet als letztes Team am 18. Juni in Mexico City gegen Usbekistan in die WM, es folgen in Gruppe K Duelle mit der DR Kongo und Portugal.

Für die Kolumbianer ist es die siebte WM-Teilnahme überhaupt. Zuletzt waren sie 2018 dabei.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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