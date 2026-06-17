Torjäger Kane ganz bescheiden: „Alle haben es toll gemacht“

SID 18.06.2026 • 00:46 Uhr Englands Kapitän sorgt mit einem Doppelpack für den gelungenen WM-Auftakt - und er lobt Trainer Thomas Tuchel.

Harry Kane bewies Nervenstärke beim wiederholten Elfmeter, er traf wuchtig per Kopf – und verhinderte im eigenen Fünfmeterraum ein Gegentor. Doch Englands Kapitän stellte trotz seiner Gala beim 4:2 (2:2) zum WM-Auftakt gegen Kroatien die Leistung des Teams in den Vordergrund.

„Wir sind nach der Pause Vollgas gegangen, das müssen wir immer machen“, sagte der Stürmer von Bayern München, der nun Englands WM-Rekordschütze ist und mit Gary Lineker gleichzog: „Alle haben es toll gemacht, und das war ein guter Gegner.“

Die Kroaten mit Altstar Luka Modric stellten für das Team von Thomas Tuchel letztlich keine zu große Hürde dar. Das war vor allem dem 32 Jahre alten Kane zu verdanken. Erst verwandelte er einen von Modric verursachten Foulelfmeter im zweiten Versuch (12.), dann traf er „überragend“ per Kopf (42.), wie der Kroate Josip Stanisic anerkennend lobte. Wie Lineker steht Kane jetzt bei zehn WM-Treffern.

Dabei hatte es zunächst nicht nach einer Kane-Gala ausgesehen. Denn der Kapitän war beim ersten Elfmeter an Dominik Livakovic gescheitert (10.), der kroatische Torhüter hatte sich aber zu früh bewegt. Und so durfte Kane erneut ran – und traf.

Seinen bislang letzten Fehlschuss vom Punkt im Nationaltrikot hatte er sich beim WM-Aus vor vier Jahren in Katar gegen Frankreich geleistet. Diesmal gab das 1:0 den Engländern nicht viel Sicherheit, in der ersten Halbzeit ging es munter hin und her. Dann griff Tuchel entscheidend ein.