Zauber-Freistoß von Nagelsmann vor WM-Auftakt

Bei ihrem Trainer können sich die deutschen Nationalspieler noch etwas abschauen: Julian Nagelsmann hat im Training der DFB-Auswahl in Winston-Salem ein feines rechtes Füßchen bewiesen.
Nagelsmann zaubert im Training
Julian Nagelsmann stellt im Training sein Können unter Beweis. Der Bundestrainer beweist ein feines rechtes Füßchen.
Der Bundestrainer versenkte einen Freistoß über eine Dummy-Mauer hinweg mit viel Gefühl traumhaft im Winkel. Das zeigt ein Video, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Instagram gepostet hat.
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Nagelsmann mit DFB-Team zum Auftakt gegen Curacao gefordert
Nagelsmann musste seine Spielerkarriere frühzeitig beenden. Nach einem Meniskus- und Knorpelschaden war bereits im Alter von 20 Jahren Schluss. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada ist Nagelsmann mit 38 Jahren der jüngste Trainer des Turniers.
Die DFB-Auswahl startet am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) in Houston gegen Curacao in die WM. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador.