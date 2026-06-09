"Geisteskrank": Nagelsmann offenbart Hassmails

SID 09.06.2026 • 16:41 Uhr Julian Nagelsmann bekam Hassmails. Nach der Nominierung seines WM-Kaders setzte es zum Teil heftige Kritik.

Julian Nagelsmann ist offen für Feedback – aber wenn es beleidigend wird, geht es ihm schlicht zu weit.

„Du wirst niemals allen gerecht werden. Wenn ich zwanzig E-Mails kriege, weil ich einen Kader nominiere, wo drinsteht: Ich wünsche Ihnen baldige Heilung, weil Sie geisteskrank sind, dann finde ich die Kritik ein bisschen schwierig“, sagte der Bundestrainer in der ARD-Dokumentation „WM-Wahnsinn und Titelträume“.

Auch Schlotterbeck wurde heftig kritisiert

Auch Nico Schlotterbeck hat schlechte Erfahrungen mit vernichtender Kritik. „Das mediale Echo kann mit einem viel machen. Nach der WM in Katar hatte ich lange damit zu kämpfen, das macht was mit einem Menschen“, sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund.