Trikot-Streit: Kolumbiens Wahlkampf erfasst die Selección

SID 16.06.2026 • 05:56 Uhr Der gelbe Stoff, der Millionen vereinen soll, sorgt vor dem WM-Start für einen politischen Streit - mit Folgen für die Stichwahl in Kolumbien?

Das gelbe Trikot der Selección werden Luis Díaz und seine kolumbianischen Teamkollegen natürlich voller Stolz tragen. Doch um den Stoff, der Millionen Landsleute von Bogotá über Medellín bis nach Barranquilla eigentlich vereinen soll, ist ein politischer Streit entbrannt, der das Potenzial haben könnte, sogar die Präsidentschaftswahl zu entscheiden.

Die Politisierung des Trikots der Cafeteros, sie schwelt im Hintergrund, wenn Kolumbien in Mexiko-Stadt gegen Usbekistan in die Fußball-WM startet (Donnerstag, ab 4.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Immer wieder trug Abelardo de la Espriella das Trikot bei Veranstaltungen. „El tigre“, wie sich der rechtsgerichtete und Trump-nahe Kandidat selbst nennt, wandelte es gar zu einem Symbol im Wahlkampf. Seine Anhänger kamen scharenweise damit zu Kundgebungen, teilweise sogar mit einem aufgedruckten Tiger, dem Symbol der Kampagne von de la Espriella. Laut David Quitian, einem auf Sport spezialisierten Anthropologen, versuche de la Espriella, „sportliche Leidenschaft und politische Leidenschaft“ zu vermischen.

Kolumbiens Nationalteam will sich aus politischen Debatten herauszuhalten

Der linke Gegenkandidat Ivan Cepeda beschuldigte den Millionär und Anwalt daher, das Trikot zu „stehlen“ und für sich zu vereinnahmen – ähnlich wie es der frühere rechtsextreme brasilianische Präsident Jair Bolsonaro mit dem Trikot seines eigenen Landes getan habe. Ein Richter in Bogotá ordnete kurz vor dem Turnierbeginn inmitten des Streis die „sofortige und endgültige Einstellung“ der politischen Nutzung des Trikots an.

Kolumbiens Fußballverband forderte, das Nationalteam aus den politischen Debatten herauszuhalten. Der Wunsch: Über soziale Schichten, politische Einstellungen oder Religionen hinweg sollen sich die Menschen hinter den Farben vereinen. Das Trikot als Symbol der Einheit, nicht als Teil der Polarisierung.