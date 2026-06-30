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Undav findet klare Worte: "Haben Deutschland enttäuscht"

Undav sendet klares Statement

Der Stürmer äußert sich nach dem frühen WM-Aus selbstkritisch. Er ist nicht der einzige.
Bestürzung rund um das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft. Auch SPORT1-Experte Thomas Helmer findet deutliche Worte zum DFB-Aus.
SID
Der Stürmer äußert sich nach dem frühen WM-Aus selbstkritisch. Er ist nicht der einzige.

Nach dem WM-Debakel von Foxborough hat Deniz Undav klare Worte gefunden. Der Stürmer äußerte sich als einer der ersten deutschen Fußball-Nationalspieler auf Instagram – mit sehr viel Selbstkritik.

„Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen“, schrieb der Stuttgarter nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

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Undav, der als Joker in den ersten beiden Vorrundenspielen drei Tore erzielt hatte, war bei seiner WM-Premiere in der Startelf kaum in Erscheinung getreten. Nur neun Ballkontakte und keine einzige klare Torchance standen zu Buche.

Auch Woltemade und Havertz leiden

Auch Nick Woltemade, der gegen Paraguay zu seinen ersten WM-Minuten gekommen war, machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.

„Ehrlich … dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart“, schrieb der England-Legionär, der im Elfmeterschießen scheiterte: „Wir sind unseren Ansprüchen und den Erwartungen nicht gerecht geworden. Jetzt müssen wir ehrlich analysieren, warum es nicht funktioniert hat. Ich wollte Verantwortung übernehmen und ich habe Verantwortung übernommen. Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es weh tut.“

Torschütze Kai Havertz, der ebenfalls einen Elfmeter verschoss, schrieb von einem „enttäuschenden Ende“ der WM. „Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten und unser Turnier bereits so früh zu Ende ist.“

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