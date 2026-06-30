Woltemade wendet sich an die deutschen Fans

Philipp Heinemann 30.06.2026 • 21:43 Uhr Bei Nick Woltemade und den deutschen WM-Fahrern sitzt der Schock tief. Mit kurzen Statements erklären sie sich den Fans.

Nick Woltemade hat sich nach seinem Fehlschuss beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft an die Fans gewendet. Der Angreifer von Newcastle United hatte als einer von drei DFB-Spielern beim Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale nicht getroffen.

„Ehrlich… dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart“, schrieb Woltemade in einem kurzen Statement bei Instagram.

Der 24-Jährige war bei der Niederlage gegen Paraguay zum ersten und einzigen Mal eingewechselt worden. Im Elfmeterschießen trat er als vierter deutscher Schütze an – und scheiterte.

Undav: „Wir haben Deutschland enttäuscht“

„Ich wollte Verantwortung übernehmen und ich habe Verantwortung übernommen“, schrieb der Stürmer: „Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es weh tut.“

Schwer geknickt äußerte sich auch Angreifer Deniz Undav in den sozialen Medien: „Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Danke für diese Chance.“