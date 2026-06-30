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Woltemade wendet sich an die deutschen Fans

Woltemade wendet sich an die Fans

Bei Nick Woltemade und den deutschen WM-Fahrern sitzt der Schock tief. Mit kurzen Statements erklären sie sich den Fans.
Deutschland scheidet bei der WM gegen Paraguay im Elfmeterschießen aus. Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah verschießen aus deutscher Sicht vom Punkt.
Philipp Heinemann
Bei Nick Woltemade und den deutschen WM-Fahrern sitzt der Schock tief. Mit kurzen Statements erklären sie sich den Fans.

Nick Woltemade hat sich nach seinem Fehlschuss beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft an die Fans gewendet. Der Angreifer von Newcastle United hatte als einer von drei DFB-Spielern beim Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale nicht getroffen.

„Ehrlich… dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart“, schrieb Woltemade in einem kurzen Statement bei Instagram.

Der 24-Jährige war bei der Niederlage gegen Paraguay zum ersten und einzigen Mal eingewechselt worden. Im Elfmeterschießen trat er als vierter deutscher Schütze an – und scheiterte.

Undav: „Wir haben Deutschland enttäuscht“

„Ich wollte Verantwortung übernehmen und ich habe Verantwortung übernommen“, schrieb der Stürmer: „Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es weh tut.“

Schwer geknickt äußerte sich auch Angreifer Deniz Undav in den sozialen Medien: „Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Danke für diese Chance.“

Florian Wirtz schrieb: „Das tut weh. Die Weltmeisterschaft ist für uns vorbei; und es fällt mir im Moment schwer, die richtigen Worte zu finden.“ Er sei stolz, darauf, „dieses Land und diese Mannschaft zu vertreten. Wir werden etwas Zeit brauchen, um das zu verarbeiten, aber wir werden zurückkommen. Danke.“

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