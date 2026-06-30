Woltemade wendet sich an die deutschen Fans

Nick Woltemade hat sich nach seinem Fehlschuss beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft an die Fans gewendet. Der Angreifer von Newcastle United hatte als einer von drei DFB-Spielern beim Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale nicht getroffen.
Woltemade wendet sich an die Fans
„Ehrlich… dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart“, schrieb Woltemade in einem kurzen Statement bei Instagram.
Der 24-Jährige war bei der Niederlage gegen Paraguay zum ersten und einzigen Mal eingewechselt worden. Im Elfmeterschießen trat er als vierter deutscher Schütze an – und scheiterte.
Undav: „Wir haben Deutschland enttäuscht“
„Ich wollte Verantwortung übernehmen und ich habe Verantwortung übernommen“, schrieb der Stürmer: „Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es weh tut.“
Schwer geknickt äußerte sich auch Angreifer Deniz Undav in den sozialen Medien: „Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Danke für diese Chance.“
Florian Wirtz schrieb: „Das tut weh. Die Weltmeisterschaft ist für uns vorbei; und es fällt mir im Moment schwer, die richtigen Worte zu finden.“ Er sei stolz, darauf, „dieses Land und diese Mannschaft zu vertreten. Wir werden etwas Zeit brauchen, um das zu verarbeiten, aber wir werden zurückkommen. Danke.“