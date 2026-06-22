Nächstes Ziel K.o.-Phase: Kap Verde hat längst noch nicht genug

Trainer Pedro Leitao Brito hat nach der nächsten Sensation der Kapverden bei der WM den Fokus gleich auf das nächste Ziel gerichtet.
Kap Verde hat längst noch nicht genug
„An diesem Punkt denken wir nur noch darüber nach, uns für die nächste Runde zu qualifizieren“, sagte der 56-Jährige, nachdem der Underdog dem Favoriten Uruguay ein 2:2 (1:2) abgetrotzt hatte.
Sogar der Gruppensieg ist möglich
Man sei bei der WM, um sich „auf dem höchsten Level zu messen“, erklärte der Trainer, man könne nun sagen: „Ja, wir kämpfen um das Weiterkommen.“ Dabei ist sogar noch der Gruppensieg möglich.
Die Art und Weise, wie seine Mannschaft dabei gegen zwei ehemalige Weltmeister gespielt habe, mache ihn „sehr glücklich“, sagte Brito.
WM: Kap Verde trotzt Spanien Remis ab
Zum Auftakt hatte Kap Verde mit einem 0:0 gegen Europameister Spanien schon für eine Überraschung gesorgt, die nächste folgte nun gegen Uruguay. „Egal, wie klein du auch bist, wenn du den Willen hast, für das zu kämpfen, was du haben willst, dann erreichst du es auch meistens“, betonte Brito.
Nach dem ersten WM-Tor von Kap Verde durch Kevin Pina (21.) und dem Ausgleich durch den kurz zuvor eingewechselten Helio Varela (61.) hat der Inselstaat bei seiner Premiere auf der großen Fußball-Bühne alle Chance auf die K.o.-Runde. In der Gruppe H läuft es auf ein Herzschlagfinale hinaus, hinter Spanien (4) haben Kap Verde und Uruguay jeweils zwei Punkte auf dem Konto.
Während die Südamerikaner am letzten Spieltag gegen Spanien antreten müssen, bekommt es Kap Verde am Samstag (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) parallel mit Saudi-Arabien zu tun. Die Partie werde eine Herausforderung, sagte Brito. Man müsse das Spiel mit der „notwendigen Ernsthaftigkeit“ und Respekt für den Gegner angehen.