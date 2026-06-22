Nächstes Ziel K.o.-Phase: Kap Verde hat längst noch nicht genug

SID 22.06.2026 • 04:01 Uhr Der Underdog sorgt bei der WM für die nächste Überraschung - die K.o.-Runde ist möglich. Und sogar der Gruppensieg.

Trainer Pedro Leitao Brito hat nach der nächsten Sensation der Kapverden bei der WM den Fokus gleich auf das nächste Ziel gerichtet.

„An diesem Punkt denken wir nur noch darüber nach, uns für die nächste Runde zu qualifizieren“, sagte der 56-Jährige, nachdem der Underdog dem Favoriten Uruguay ein 2:2 (1:2) abgetrotzt hatte.

Sogar der Gruppensieg ist möglich

Man sei bei der WM, um sich „auf dem höchsten Level zu messen“, erklärte der Trainer, man könne nun sagen: „Ja, wir kämpfen um das Weiterkommen.“ Dabei ist sogar noch der Gruppensieg möglich.

Die Art und Weise, wie seine Mannschaft dabei gegen zwei ehemalige Weltmeister gespielt habe, mache ihn „sehr glücklich“, sagte Brito.

WM: Kap Verde trotzt Spanien Remis ab

Zum Auftakt hatte Kap Verde mit einem 0:0 gegen Europameister Spanien schon für eine Überraschung gesorgt, die nächste folgte nun gegen Uruguay. „Egal, wie klein du auch bist, wenn du den Willen hast, für das zu kämpfen, was du haben willst, dann erreichst du es auch meistens“, betonte Brito.

Nach dem ersten WM-Tor von Kap Verde durch Kevin Pina (21.) und dem Ausgleich durch den kurz zuvor eingewechselten Helio Varela (61.) hat der Inselstaat bei seiner Premiere auf der großen Fußball-Bühne alle Chance auf die K.o.-Runde. In der Gruppe H läuft es auf ein Herzschlagfinale hinaus, hinter Spanien (4) haben Kap Verde und Uruguay jeweils zwei Punkte auf dem Konto.