Auf der PK beginnt Pochettino plötzlich zu schimpfen

SID 13.06.2026 • 06:23 Uhr Der Trainer der USA hat eigentlich allen Grund zur Freude - regt sich zum Start seiner Pressekonferenz aber auf.

Mauricio Pochettino schüttelte angefressen den Kopf, als er den überzeugenden WM-Auftakt seines US-Teams bei der WM beschreiben sollte.

„Ich glaube, es ist schwierig, sich zu unterhalten, wegen des Lärms und so. Wir müssen für das nächste Spiel den Raum wechseln. Das nervt mich nämlich, denn es ist unglaublich, dass wir bei diesem tollen Stadion keinen geeigneten Raum haben, um eine sehr wichtige Pressekonferenz abzuhalten“, schimpfte der Trainer zum Start seiner PK nach dem 4:1 (3:0) gegen Paraguay.

Pochettino: „Ich hoffe, die FIFA behebt das Problem“

Im Bauch des gigantischen SoFi Stadiums im Süden von Los Angeles wurde ein großer, provisorischer und im oberen Bereich offener Raum mitten im Gang errichtet. Laute Arbeitsfahrzeuge und umherlaufende Menschen im Umfeld störten immer wieder die Pressekonferenz.

„Ich hoffe, die FIFA behebt das Problem“, sagte Pochettino, der ansonsten mit großem Stolz über den gelungenen Auftakt des Hauptgastgebers sprach.