Deutscher WM-Schiri verletzt? Der Stand bei Felix Zwayer

SID 21.06.2026 • 10:20 Uhr Felix Zwayer darf auf weitere WM-Einsätze hoffen. Der deutsche Schiedsrichter ist nach seiner Blessur aus dem Duell USA vs. Australien wieder fit.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer darf zumindest aus medizinischer Sicht auf weitere Einsätze bei der Fußball-WM hoffen. Der 45 Jahre alte Berliner ist nach seiner aufsehenerregenden Behandlungspause gegen Ende seines WM-Debüts am vergangenen Freitag bei der Partie zwischen Co-Gastgeber USA und Australien (2:0) wieder „diensttauglich“.

„Felix ist untersucht und wohlauf“, sagte der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher dem SID. Bei der Verletzung habe es sich laut Kircher um „eine Muskelkontraktion auf Basis einer unnormalen Bewegung“ gehandelt: „Es geht ihm gut und er kann weiter im Turnier bleiben, was uns und ihn sehr freut.“

Zwayer bei WM-Debüt angeschlagen