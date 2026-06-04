US-Star warnt vor Deutschland-Test

SID 04.06.2026 • 14:32 Uhr Die USA gehen beflügelt in die Vorbereitung auf den WM-Härtetest gegen Deutschland. Sergino Dest spricht über die Erwartungen des Teams und vermeidet Aussagen zu seiner Zukunft.

US-Nationalspieler Sergino Dest will die WM-Generalprobe der Hauptgastgeber am kommenden Samstag in Chicago gegen Deutschland (20.30 im LIVETICKER) nicht zu hoch hängen.

Ja, das Spiel werde „ein wirklich wichtiger Test“, sagte der angeblich vom FC Bayern umworbene Außenverteidiger der PSV Eindhoven. „Aber es sind eben immer noch Testspiele. Das sind genau die Spiele, in denen man Dinge ausprobieren kann und Fehler machen darf. Und dann müssen wir bereit sein für den echten Härtetest. Und das ist das Eröffnungsspiel der WM.“

USA vor DFB-Test mit Rückenwind

Die USA beginnen die WM-Endrunde am 13. Juni (3 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Paraguay, ein 3:2 am vergangenen Sonntag gegen WM-Teilnehmer Senegal hat die Stimmung bei der Mannschaft von Nationaltrainer Mauricio Pochettino beflügelt.

„Ich habe das Gefühl, dass wir mental in einer guten Verfassung sind. Jeder ist wirklich davon überzeugt, dass wir gegen jeden gewinnen können“, sagte Dest, der gegen den Senegal das 1:0 erzielt hatte. „Wir müssen genauso weitermachen“, sagte der links wie rechts einsetzbare Außenverteidiger.

Dest vermeidet Zukunftsaussagen

Keine Aussagen traf Dest zu seiner Zukunft nach der WM. Wie unter anderem das Eindhoven Dagblad berichtet, interessiert sich der FC Bayern bereits zum zweiten Mal für den 25 Jahre alten gebürtigen Niederländer.

Beim ersten Mal 2020 wechselte Dest von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona, zwischenzeitlich war er an die AC Mailand ausgeliehen. Bei PSV besitzt er angeblich eine Ausstiegsklausel gegen eine Ablöse von 25 Millionen Euro.