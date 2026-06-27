Medien: Neues Angebot für Startrainer Mauricio Pochettino

SID 27.06.2026 • 02:56 Uhr Der amerikanische Verband will Startrainer Mauricio Pochettino binden. Die Zusammenarbeit soll nach Medienberichten um vier Jahre verlängert werden.

Der Fußball-Verband der USA hofft nach der WM auf eine weitere Zusammenarbeit mit Nationaltrainer Mauricio Pochettino.

Wie mehrere Medien berichten, hat US Soccer dem Argentinier bereits vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada eine Vertragsverlängerung bis 2030 angeboten. Im Mai hatte der 54 Jahre alte Coach bereits bestätigt, dass er und Geschäftsführer J.T. Batson über eine weitere Zusammenarbeit sprächen.

WM: USA und Pochettino im Sechzehntelfinale

Pochettino, ehemals Teammanager bei Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea, hat mit dem US-Team als Gruppensieger das Sechzehntelfinale der WM gegen Bosnien-Herzegowina erreicht.

Das Spiel findet am kommenden Mittwoch in Santa Clara statt. Vor der WM sollen ihm Angebote aus der Premier League vom FC Brentford und Tottenham ab der kommenden Saison vorgelegen haben.

Nach Informationen von ESPN befinden sich Pochettino und der Verband in „positiven Gesprächen“, laut dem Portal The Athletic soll eine Entscheidung aber erst nach der WM getroffen werden.

Auch Klopp war bei den USA im Gespräch

Das Angebot von US Soccer soll Pochettino neben seinen Aufgaben für die A-Nationalmannschaft auch mehr Einfluss auf den Nachwuchsbereich sowie die Trainerausbildung geben.