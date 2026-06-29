Valdez warnt DFB-Elf: "Hakeliges Spiel"

SID 29.06.2026 • 08:50 Uhr Nelson Valdez hat die deutsche Nationalmannschaft vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen sein Heimatland eindringlich gewarnt. Der frühere Nationalspieler beschreibt Paraguay als unangenehmen Gegner.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Nelson Valdez hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen sein Heimatland Paraguay (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) eindringlich gewarnt.

„Es wird ein super schwieriges Spiel für Paraguay, Deutschland ist Favorit, aber es wird auch für die Deutschen ein super umkämpftes, vielleicht auch hakeliges Spiel werden“, sagte der 42-Jährige dem kicker.

WM: Deutschland? „Wir mögen solche Spiele“

Auch die Türkei sei in der Vorrunde gegen Paraguay „vielleicht Favorit“ gewesen, „aber wir haben erreicht, dass es anders kam“, betonte Valdez. Die Türken verloren gegen zehn Mann 0:1 und schieden aus. „Für Deutschland“, warnte Valdez, „wird es nicht einfach, Paraguays Defensivblock zu überwinden“.