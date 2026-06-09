Völler über Nagelsmann: "Er ist angespannt"

Felix Kunkel 09.06.2026 • 19:20 Uhr Rudi Völler erklärt wenige Tage vor dem WM-Auftakt, dass bei Julian Nagelsmann eine gewisse Anspannung vorherrsche. Der DFB-Sportdirektor baut auf die Erfahrung des jungen Bundestrainers.

Fünf Tage vor dem deutschen WM-Auftaktspiel gegen Curacao hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler den Gemütszustand von Bundestrainer Julian Nagelsmann kommentiert. „Er ist angespannt. Aber auch eine positive Angespanntheit“, erklärte der Weltmeister von 1990 am Dienstag in Winston-Salem.

Die Anspannung gelte allerdings für alle im Team. Zudem betonte Völler mit Blick auf Nagelsmann: „Dieses Brennen auf das Turnier, das jetzt endlich losgeht, das merke ich natürlich auch bei ihm.“

Nagelsmann, der seit September 2023 die deutsche Nationalmannschaft trainiert, geht nach der Heim-EM 2024 in sein zweites Turnier mit dem DFB-Team. „Er ist natürlich nicht mehr ganz so unbedarft wie noch vor der Europameisterschaft. Das war seine erste EM“, blickte Völler zurück.

Völler über Nagelsmann: „Er hat eine große Erfahrung“

Die WM sei zwar „nochmal höher einzustufen“, doch der Sportdirektor scheint sich keine Sorgen zu machen: „Er ist schon drei Jahre Bundestrainer und relativ lange Trainer. Er hat eine große Erfahrung, auch wenn er noch so jung ist.“