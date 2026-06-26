Was Podolski beim DFB-Team "Sorgen" macht

Lars Hinzberg 26.06.2026 • 22:31 Uhr Nach dem enttäuschenden Pleite gegen Ecuador finden zwei Weltmeister von 2014 eine eindeutige Ursache für die Niederlage.

Lukas Podolski sieht die entscheidende Schwäche in einem anderen Mannschaftsteil.

„Mir fehlt der Spielwitz. Wir kriegen unsere Spielidee nach vorne einfach nicht hin. Das macht mir ein bisschen Sorgen“, verriet er bei TikTok in der Sendung Kroos & Kroos – Die WM unter der Lupe mit Felix und Toni Kroos.

Kroos sieht fehlende Physis

Toni Kroos pflichtete ihm in diesem Punkt bei: „Wir brauchen Wirtz und Musiala in Topform und das sind sie gerade nicht. Wenn sich das nicht ändert, wird es nicht lange gehen.“

Beide Kreativspieler waren in den beiden Spielen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador weitestgehend blass geblieben. Musiala sei sogar bereit gewesen, im letzten Gruppenspiel auf die Bank zu rotieren.

Von fehlendem Kampfgeist in der deutschen Mannschaft wollten die Kroos-Brüder jedoch nichts wissen: „Wir sind einfach keine physische Mannschaft“, stellte Toni Kroos fest. „Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht alles geben.“