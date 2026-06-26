WM 2026: Was Undav und Kimmich anders sehen als Nagelsmann

Dominik Hager 26.06.2026 • 16:59 Uhr Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador ist die Stimmung im DFB-Team angespannt. Deniz Undav und Joshua Kimmich üben Selbstkritik und widersprechen damit unbewusst den Interview-Aussagen von Julian Nagelsmann.

Deutschland stand zwar schon vor der 1:2-Niederlage gegen Ecuador als Gruppensieger fest, jedoch ist die Pleite der WM-Stimmung nicht gerade dienlich. Das DFB-Team gab allerdings nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Mikrofon eine unglückliche Figur ab.

Zunächst nahm Julian Nagelsmann sein Team eigentlich in Schutz und warf seinen Spielern auf Nachfrage keine fehlende Leistungsbereitschaft vor. „Ecuador wollte es mehr als wir? Das ist Quatsch“, sprach der DFB-Coach nach dem Spiel im Interview mit der ARD Klartext. „Haben die Jungs heute nicht Vollgas gegeben?“, legte er mit einer rhetorischen Frage nach.

WM 2026: DFB-Stars widersprechen Nagelsmann

Blöd nur, dass seine Spieler das offenbar tatsächlich so empfunden haben. „Ich hatte das Gefühl, dass sie es mehr wollen als wir“, schilderte Deniz Undav nach dem Spiel einen konträren persönlichen Eindruck.

Joshua Kimmich stimmte seinem Kollegen zu und legte den Finger in die Wunde. „Was mich am meisten ärgert, ist, dass man das Gefühl hatte, dass der Gegner mehr gewinnen wollte als wir. Dass der Gegner, unabhängig von der Konstellation, griffiger ist und mehr auf Sieg spielt als wir das wollen“, übte er scharfe Kritik an sich und seinen Kollegen.

„Man hat natürlich gemerkt, dass der Gegner das Spiel gewinnen musste, das Spiel gewinnen wollte – und das am heutigen Tag definitiv mehr als wir“, zog er ein ganz klares Fazit.

Jamal Musiala hatte ebenfalls das Gefühl, dass „Ecuador vielleicht ein wenig hungriger auf den Sieg“ gewesen sei.

Klopp appelliert an DFB-Team

In Expertenkreisen bestand im Nachgang eine große Einigkeit darüber, dass Deutschland in der K.o.-Runde noch einen Gang hoch schalten muss. MagentaTV-Experte Jürgen Klopp vermisste beispielsweise die Intensität im deutschen Spiel.

„Wir müssen jetzt die Pace aufnehmen. Wir müssen mindestens mit der gleichen Intensität zu Werke gehen. Wir wurden in den Zweikämpfen aufgefressen“, bemängelte er. Fußball müsse „gewürzt mit Leidenschaft, Intensität und Emotionalität“ sein, ansonsten werde man „nicht weit kommen“.