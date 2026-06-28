WM 2026: Geschenk für Argentinien? "Ungleichheit auf dem Weg ins Finale"

Maximilian Lotz 28.06.2026 • 18:27 Uhr Die Teilnehmer der K.o.-Runde stehen fest. Und für Messis Team warten auf dem Weg ins Finale die vergleichsweise geringsten Herausforderungen - das weiß auch die Presse Argentiniens.

Nach Abschluss der Gruppenphase steht bei der WM der Turnierbaum für die K.o.-Runde fest.

Während es für Deutschland bei einem möglichen Achtelfinal-Einzug zum Kracher gegen Frankreich kommen könnte, hat Titelverteidiger Argentinien als Erster der Gruppe J zumindest bis zum Halbfinale einen vergleichsweise einfachen Weg vor sich.

WM 2026: „Ungleichheit auf Weg ins Finale“

Bei der spanischen Marca war am Sonntag von der „Ungleichheit auf dem Weg ins Finale“ zu lesen. In Argentinien vielen die Reaktionen entsprechend positiv aus. „Die Auslosung gibt Anlass zur Hoffnung“, schrieb Argentiniens größte Tageszeitung Clarín.

Im Sechzehntelfinale bekommt es die Selección um Superstar Lionel Messi mit WM-Debütant Kap Verde zu tun. Doch der Weltmeister von 2022 sollte gewarnt sein: Schließlich biss sich Spanien beim 0:0 zum Auftakt der Gruppenphase an dem Außenseiter die Zähne aus.

„Auf dem Papier scheint es die Auslosung mit der Selección gut gemeint zu haben“, verbreitete Clarín dennoch Zuversicht. „Nicht, weil es bei einer Weltmeisterschaft einfache Gegner gäbe, sondern weil keine der drei Mannschaften bisher ein Niveau gezeigt hat, das sie zu den Titelanwärtern zählen lässt.“

Aber: „Natürlich bestraft die Weltmeisterschaft in der Regel diejenigen, die sich zu sicher fühlen.“

Argentinien: Knifflige Aufgabe im Viertelfinale?

In einem möglichen Achtelfinale wartet der Sieger der Partie Australien gegen Ägypten. Im Viertelfinale könnte es dann zu einem südamerikanischen Duell mit Kolumbien kommen. Das Team um Bayern-Star Luis Díaz blieb in der WM-Quali gegen Argentinien immerhin ungeschlagen (2:1, 1:1).

Weitere mögliche Viertelfinalgegner wären Ghana (Sechzehntelfinal-Gegner Kolumbiens) sowie die Schweiz oder Algerien. „Hat der Weltmeister den perfekten Weg ins Halbfinale vor sich?“, fragt daher auch The Athletic.

Im Vergleich zu den anderen Pfaden lässt sich das mit „ja“ beantworten.

Sollte Argentinien die ersten Hürden in der K.o.-Runde genommen haben, könnte im Halbfinale Rekordweltmeister Brasilien warten. Auch Thomas Tuchels Engländer wären mögliche Herausforderer vor dem letzten Schritt ins Finale.

Duell Messi vs. Ronaldo erst im WM-Finale möglich

Vizeweltmeister Frankreich würde Argentinien bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg gehen.

Auch eine Neuauflage des WM-Finals von 2014 zwischen Deutschland und Argentinien ist erst am 19. Juli im Kampf um den Goldpokal möglich.