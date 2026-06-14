WM 2026: Auch Effenberg kontert Klopps Musiala-These

Stefan Schnürle 14.06.2026 • 14:08 Uhr Stefan Effenberg äußert sich im FIROCKX.ONE WM Doppelpass zur Startelf-Frage um Jamal Musiala - und hat eine klare Meinung.

Vor dem deutschen WM-Auftakt am Sonntag gegen Curacao (ab 19 Uhr MESZ im LIVETICKER) wird fleißig über den Startelf-Einsatz von Jamal Musiala diskutiert – vor allem, nachdem sich Thomas Müller und Jürgen Klopp bei MagentaTV für Deniz Undav und gegen den Bayern-Star zum Auftakt ausgesprochen hatten.

Für SPORT1-Experte Stefan Effenberg ist Musialas Startelfeinsatz aber sehr wichtig, wie er im FIROCKX.ONE WM Doppelpass betonte: „Einen Musiala, der auf dem Weg zu 100 Prozent ist, musst du von Anfang an aufstellen. Vor allem gegen diesen Gegner, wo du auf engstem Raum das Eins-gegen-Eins brauchst. Denn Curacao wird nicht viel anbieten. Du wirst enge Räume haben. Sie werden kompakt hinten stehen und die Abstände eng halten. Genau da brauchst du einen Musiala.“

Für Effenberg wäre es aber auch für den weiteren WM-Verlauf fatal, Musiala jetzt aus der Startelf zu nehmen: „Du musst ihm dieses Vertrauen geben in der Hoffnung, dass er bei dieser WM zum Superstar wird.“

Möller: „Musiala, Wirtz und Havertz bei mir gesetzt“

Auch Ex-Welt- und Europameister Andreas Möller hielt im Doppelpass wenig von der Idee von Klopp und Müller: „Ich kann es gar nicht so richtig ernst nehmen. Da wird nur gelacht. Musiala, (Florian) Wirtz und (Kai) Havertz sind bei mir gesetzt. Wenn die fit sind, sollten die auflaufen.“

Für Möller ist es ein Traum, solche Spieler in den eigenen Reihen zu haben: „Die würden bei mir immer spielen.“

Auch Lothar Matthäus hatte sich bei der Bild mit deutlichen Worten dazu geäußert und Klopp unter anderem fehlendes Feingefühl attestiert: „Gerade Jürgen Klopp sollte es eigentlich wissen. Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben.“

WM 2026: Klopp stellt Musiala-Einschätzung klar

Danach hatte sich auch Klopp noch einmal geäußert und seine Aussagen präzisiert: „Natürlich wollen wir alle, dass Musiala spielt, aber er wird nicht alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute machen können. Er soll sich entwickeln.“

Es wäre aber „Null Komma Null“ als Kritik gemeint gewesen. „Wir wollen, dass der Junge wieder ganz schnell das Gefühl für sich selber bekommt, dass er sich alles zutraut“, erklärte Klopp weiter: „Und das ist natürlich im Moment nicht der Fall. Dazu hat er zu wenige Spiele gehabt.“