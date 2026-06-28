"Wie ein bockiges Kind": Brandrede über Julian Nagelsmann im Doppelpass!

Maximilian Lotz , Johannes Vehren 28.06.2026 • 12:42 Uhr Die Kritik an Julian Nagelsmann hält Markus Babbel durchaus für gerechtfertigt - auch weil der Bundestrainer seinen Teil dazu beiträgt.

Diese Brandrede vor laufender Live-Kamera hatte es in sich: Dass Julian Nagelsmann öffentlich zunehmend auch kritisch gesehen wird, kreidet Markus Babbel dem Bundestrainer selbst an.

„Da ist er ja selbst schuld. Er tätigt Aussagen und macht dann etwas anderes. Ich weiß, wenn er rechts sagt, geht er links. Das sind die Dinge, worüber diskutiert wird“, setzte Babbel im FIROCKX.ONE WM Doppelpass auf SPORT1 zu einem Rundumschlag an.

Babbel: Neuer-Rückkehr „ganz schlecht kommuniziert“

Als Beispiel führte der Europameister von 1996 die Rückholaktion von Manuel Neuer an, die „ganz schlecht kommuniziert worden“ sei: „Das ist keine Geschichte, weil die Medien oder die Experten so böse sind.“

Babbels klares Urteil lautete: „Die Kommunikation von Julian ist einfach schlecht.“ Der 53-Jährige empfahl Nagelsmann, sich diesbezüglich Rat von DFB-Sportdirektor Rudi Völler zu suchen, der „sensationell“ mit der Öffentlichkeit kommuniziere: „Er hat da den Meister neben sich.“

Nagelsmann? „Wie so ein kleines bockiges Kind“

Nagelsmann dagegen habe es direkt nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador verpasst, die richtigen Signale zu setzen. Stattdessen mache er so viele Felder auf, „die so unnötig sind, weil du hättest das Ecuador-Spiel wunderbar erklären können und du hättest die ganze Diskussion, die ganze Schärfe im Keim ersticken können, wenn du die richtigen Antworten geliefert hättest, aber er wirkt dann wie so ein kleines bockiges Kind und dass die Leute dann draufgehen, ist doch völlig normal“, sagte Babbel.

Ex-Nationalspieler Mike Hanke schlug sich zuvor im Doppelpass auf die Seite von Nagelsmann: „Ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir Julian mehr Vertrauen schenken. Es erinnert mich ein bisschen an 2006, als Jürgen Klinsmann zerfetzt wurde und nach dem Turnier wurde er angebettelt, dass er bleibt.“