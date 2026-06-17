Mertesacker: "Sie müssen Weltmeister werden"

Vincent Wuttke 17.06.2026 • 23:14 Uhr Thomas Tuchel startet die englische Titelmission mit dem Auftakt gegen Kroatien. Für Per Mertesacker kann nur der WM-Pokal den Job des Trainers retten.

Schon vor dem ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft bei dieser WM gegen Kroatien steht Coach Thomas Tuchel unter großem Druck. Mit der Kader-Nominierung zog der Deutsche viel Aufmerksamkeit auf sich. Für ZDF-Experte Per Mertesacker kann sogar nur der Titel Tuchels Job retten.

Mertesacker ist Insider des englischen Fußballs und arbeitete nach seiner Zeit als Spieler auch in der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal. Er beobachtet die Entwicklung um Tuchel ganz genau und hat vernommen: „Im Moment ist es noch recht ruhig um Thomas Tuchel, da die Quali so smooth war mit den ganzen Siegen. Seine Nominierung wurde natürlich beäugt und kritisiert.“

Unter anderem nahm der Trainer große Stars wie Phil Foden, Cole Palmer oder Trent Alexander-Arnold nicht mit. „Das sind natürlich Spieler, die über Jahre gute Leistungen gebracht haben. Sie sagen natürlich in England aber auch, es ist schön, dass er so eine klare Meinung hat und eine klare Einstellung: Er will jetzt das Team formen, das die WM holt. Das ist das Ziel. Sie müssen Weltmeister werden“, unterstrich Mertesacker.

Mertesacker untermauert Tuchel-These

Nach dieser kurzen Analyse war ZDF-Moderator Jochen Breyer durchaus verdutzt: „Sonst ist er weg, oder wie?“

Mertesacker antwortete: „Ja, dadurch, dass sie die Resultate hatten mit WM-Halbfinale und zwei EM-Finals. Sie haben Thomas Tuchel verpflichtet, um diesen Pokal zu holen.“