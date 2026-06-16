Tuchel sortierte ihn per Facetime aus

Niklas Sagner 16.06.2026 • 14:03 Uhr Thomas Tuchel hat Harry Maguire nicht für den WM-Kader Englands berücksichtigt. Nun erzählt der Verteidiger, wie das Gespräch abgelaufen ist.

Thomas Tuchel sorgte mit seiner Kader-Nominierung für die WM in den USA, Mexiko und Kanada für große Schlagzeilen. Einer der Leidtragenden war Harry Maguire. Der Verteidiger von Manchester United berichtet nun, wie das Telefonat der beiden abgelaufen ist.

„Thomas Tuchel ruft alle per Face-Time an – das ist schon ein etwas unangenehmer Anruf. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Vorgehensweise“, verriet Maguire bei „The Rest is Football„.

Maguire lief bislang 66-mal für England auf und nahm an drei großen Turnieren teil. Für die EM 2024 wurde er jedoch nach einer nicht rechtzeitig ausgeheilten Verletzung auch bereits nicht berücksichtigt.

Maguire „schockiert und zutiefst enttäuscht“

„Er hat gesagt, dass er mir keine richtige Begründung nennen kann“, fuhr Maguire fort, „aber er meinte, er habe sich für die vier Jungs entschieden, die im Herbst auch die Qualifikation gespielt haben und von denen er der Meinung war, dass sie in diesen sechs Spielen gut abgeschnitten haben.“

„Ich bin jetzt 33, bei der nächsten Weltmeisterschaft also 37. Deshalb wollte ich dabei sein – wie ich dem Trainer gesagt habe, habe ich nicht darauf bestanden, von Beginn an zu spielen. Ich wäre schon glücklich gewesen, nur eine Minute zu spielen, solange ich mit den Jungs zusammen gewesen wäre. Also nein, es war enttäuschend.“

Noch bevor der offizielle Kader bekannt wurde, hatte sich Maguire bereits sehr frustriert in der Öffentlichkeit geäußert. „Diese Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst enttäuscht. Ich wünsche den Spielern alles Gute“, schrieb der 33-Jährige auf Instagram.