WM 2026: Dann spielt Deutschland gegen Paraguay

SPORT1 27.06.2026 • 09:16 Uhr Das Warten hat ein Ende: Seit Freitagabend kennt die deutsche Mannschaft ihren Gegner im Sechzehntelfinale. Alle Infos zum ersten K.o.-Spiel für das DFB-Team bei dieser WM.

Seit Freitagabend steht fest: Deutschland trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Paraguay.

Die Partie steigt am Montag (29. Juni) im Boston Stadium in Foxborough, ansonsten Heimat der sechsmaligen NFL-Champions New England Patriots. Anpfiff der Begegnung ist um 22.30 Uhr MESZ (LIVETICKER).

WM 2026: Deutschland – Paraguay im Free-TV

Übertragen wird das K.o.-Spiel zwischen Deutschland und Paraguay im Free-TV im ZDF, darüber hinaus ist das Spiel auch live bei MagentaTV zu sehen.

Und wie geht es weiter? Der Sieger des Spiels trifft im Achtelfinale auf den Gewinner der Paarung Frankreich gegen Schweden. Auch der weitere Weg Richtung Finale ist bereits vorgezeichnet. Im Viertelfinale warten entweder die Niederlande, Marokko, Südafrika oder Kanada.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schloss die Gruppenphase als Sieger der Gruppe E ab, kassierte allerdings zum Abschluss der Vorrunde mit der 1:2-Niederlage gegen Ecuador einen Dämpfer.

Paraguay mit durchwachsenen Leistungen bei der Fußball-WM

Paraguay zog als Dritter der Gruppe D in die K.o.-Phase ein, zeigte in den bisherigen WM-Spielen allerdings durchwachsene Leistungen.