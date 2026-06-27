WM 2026: Dann spielt Deutschland gegen Paraguay

Seit Freitagabend steht fest: Deutschland trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Paraguay.
Dann steigt das deutsche K.o.-Spiel
Die Partie steigt am Montag (29. Juni) im Boston Stadium in Foxborough, ansonsten Heimat der sechsmaligen NFL-Champions New England Patriots. Anpfiff der Begegnung ist um 22.30 Uhr MESZ (LIVETICKER).
WM 2026: Deutschland – Paraguay im Free-TV
Übertragen wird das K.o.-Spiel zwischen Deutschland und Paraguay im Free-TV im ZDF, darüber hinaus ist das Spiel auch live bei MagentaTV zu sehen.
Und wie geht es weiter? Der Sieger des Spiels trifft im Achtelfinale auf den Gewinner der Paarung Frankreich gegen Schweden. Auch der weitere Weg Richtung Finale ist bereits vorgezeichnet. Im Viertelfinale warten entweder die Niederlande, Marokko, Südafrika oder Kanada.
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schloss die Gruppenphase als Sieger der Gruppe E ab, kassierte allerdings zum Abschluss der Vorrunde mit der 1:2-Niederlage gegen Ecuador einen Dämpfer.
Paraguay mit durchwachsenen Leistungen bei der Fußball-WM
Paraguay zog als Dritter der Gruppe D in die K.o.-Phase ein, zeigte in den bisherigen WM-Spielen allerdings durchwachsene Leistungen.
Gegen Co-Gastgeber USA gab es zum Auftakt eine deutliche 1:4-Klatsche, dann wurde die Türkei mit etwas Glück in Unterzahl mit 1:0 besiegt. Für den Einzug ins Sechzehntelfinale genügte eine Nullnummer gegen Australien.