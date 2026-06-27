Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Deutschlands Gegner bei der WM 2026 steht fest!

Deutschlands Gegner steht fest!

Endlich Gewissheit für die deutsche Nationalmannschaft. Der Gegner für das Sechzehntelfinale steht fest. Das erste K.o.-Spiel findet am Montag in Foxborough bei Boston statt.
Joshua Kimmich ist nach der Pleite gegen Ecuador eine viel diskutierte Personalie. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger spricht in WM aktuell über die Rolle des Bayern-Profis. Muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seinem Kapitän vielleicht doch nochmal umdenken?
SID
Endlich Gewissheit für die deutsche Nationalmannschaft. Der Gegner für das Sechzehntelfinale steht fest. Das erste K.o.-Spiel findet am Montag in Foxborough bei Boston statt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM auf Paraguay. Das steht nach dem Sieg von Europameister Spanien gegen Uruguay (1:0) fest.

Die Partie wird am Montag (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Foxborough bei Boston ausgetragen. Sollte die DFB-Auswahl gewinnen, droht im Achtelfinale ein Duell mit Vizeweltmeister Frankreich.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht trotz der Niederlage gegen Ecuador zum Abschluss der Vorrunde (1:2) als Favorit in das Spiel gegen den Sechsten der Qualifikation der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL. Allerdings lag das Team von Coach Gustavo Alfaro dabei nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Ecuador.

Die größte Stärke ist die Defensive, in 18 Qualifikationsspielen kassierte Paraguay nur zehn Gegentore. Paraguay werde „eine ganz ähnliche Herangehensweise wählen“ wie Ecuador, warnte Rio-Weltmeister Mats Hummels bei MagentaTV.

Allerdings waren die WM-Auftritte des Tabellendritten der Gruppe D wenig überzeugend. Gegen Co-Gastgeber USA gab es zum Auftakt eine krachende 1:4-Niederlage, dann wurde die Türkei mit etwas Glück in Unterzahl mit 1:0 besiegt. Für den Einzug in die K.o.-Phase genügte eine Nullnummer gegen Australien.

Gegen Paraguay hat die DFB-Auswahl gute WM-Erfahrungen gemacht. Bei der Endrunde 2002 gab es unter Teamchef Rudi Völler durch einen späten Treffer von Oliver Neuville (88.) im Achtelfinale einen 1:0-Erfolg. Deutschland unterlag später erst im Finale Brasilien (0:2). Im zweiten Aufeinandertreffen trennten sich beide Teams 2013 bei einem Länderspiel in Kaiserslautern 3:3.

Nagelsmann startet die intensive Vorbereitung auf das Sechzehntelfinale am Samstag in Winston-Salem. Nach dem Abschlusstraining am Sonntagvormittag geht es im FIFA-Charterflieger nach Boston.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite