WM 2026: Der Turnierbaum für die K.o.-Runde - Der Weg ins Finale der Fußball-WM

Welcher Weg führt ins WM-Finale? Mit dem Sechzehntelfinale startete bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko die K.o.-Phase.
WM: Turnierbaum für die K.o.-Runde
Auch der weitere Weg bis zum Endspiel im MetLife Stadium in New York am 19. Juli lässt sich für jede Nation schon jetzt absehen. Dort ist auch eine Neuauflage von 2022 möglich, denn Titelverteidiger Argentinien könnte erst im Endspiel auf Frankreich treffen.
WM 2026: Der Turnierbaum im Überblick
Wer in welcher Runde auf welche Gegner treffen könnte, lässt sich anhand der folgenden Grafik nachvollziehen.
So kommt es im Achtelfinale zum Duell der Sieger aus den Partien Deutschland gegen Paraguay und Frankreich gegen Schweden.
WM 2026: Das ist der weitere Spielplan
Auch der weitere Spielplan und die Anstoßzeiten der Begegnungen stehen bereits fest. Nach den Sechzehntelfinals (28. Juni bis 4. Juli) geht es direkt weiter mit dem Achtelfinale (4. bis 7. Juli).
Es folgt eine zweitägige WM-Pause, bis der Ball dann im Viertelfinale (9. bis 12. Juli) wieder rollt. Nach einer erneuten Verschnaufpause von zwei Tagen stehen am 14. und 15. Juli die beiden Halbfinals auf dem Programm.
Bevor die Sieger am 19. Juli um den Titel spielen, bestreiten die beiden Verlierer der Halbfinal-Partien am 18. Juli im Spiel um Platz drei das kleine Finale.