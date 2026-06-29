WM 2026: Der Turnierbaum für die K.o.-Runde - Der Weg ins Finale der Fußball-WM

SPORT1 29.06.2026 • 14:09 Uhr Der Weg vom Sechzehntelfinale bis ins WM-Endspiel ist für jede Nation entsprechend vorgezeichnet. Hier gibt es den Überblick, wann welche Gegner drohen.

Welcher Weg führt ins WM-Finale? Mit dem Sechzehntelfinale startete bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko die K.o.-Phase.

Auch der weitere Weg bis zum Endspiel im MetLife Stadium in New York am 19. Juli lässt sich für jede Nation schon jetzt absehen. Dort ist auch eine Neuauflage von 2022 möglich, denn Titelverteidiger Argentinien könnte erst im Endspiel auf Frankreich treffen.

WM 2026: Der Turnierbaum im Überblick

Wer in welcher Runde auf welche Gegner treffen könnte, lässt sich anhand der folgenden Grafik nachvollziehen.

So kommt es im Achtelfinale zum Duell der Sieger aus den Partien Deutschland gegen Paraguay und Frankreich gegen Schweden.

WM 2026: Das ist der weitere Spielplan

Auch der weitere Spielplan und die Anstoßzeiten der Begegnungen stehen bereits fest. Nach den Sechzehntelfinals (28. Juni bis 4. Juli) geht es direkt weiter mit dem Achtelfinale (4. bis 7. Juli).

Es folgt eine zweitägige WM-Pause, bis der Ball dann im Viertelfinale (9. bis 12. Juli) wieder rollt. Nach einer erneuten Verschnaufpause von zwei Tagen stehen am 14. und 15. Juli die beiden Halbfinals auf dem Programm.