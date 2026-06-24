WM 2026: Deutscher Abwehr-Star fehlt im Training

Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 24.06.2026 • 16:57 Uhr Im Abschlusstraining der deutschen Mannschaft vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador muss ein Abwehrspieler kürzertreten.

Vor dem letzten WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ecuador am Donnerstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) deutet sich in der Abwehr des DFB-Teams eine personelle Änderung an.

Beim Abschlusstraining im DFB-Camp in Winston-Salem fehlte Außenverteidiger Nathaniel Brown.

WM 2026: Nathaniel Brown trainiert individuell

Der heiß vom FC Bayern umworbene Defensivmann von Eintracht Frankfurt hat nach SPORT1-Informationen mit leichten Adduktorenproblemen zu kämpfen und absolvierte daher nur eine individuelle Lauf-Einheit mit Athletikcoach Krunoslav Banovcic. Dabei handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Nagelsmann muss deutsche Abwehr umbauen

Dennoch dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann kein Risiko eingehen. Als Ersatz steht auf der Linksverteidigerposition der Leipziger David Raum parat. Brown hatte in den beiden ersten WM-Spielen jeweils von Beginn an gespielt. Am 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao war er mit einem Tor und einem Assist beteiligt.

Nagelsmann muss nach der Verletzung von Nico Schlotterbeck seine Erfolgself zudem in der Innenverteidigung umbauen. Antonio Rüdiger gilt als erster Kandidat für den Posten neben Jonathan Tah im Abwehrzentrum.