WM 2026: Deutscher Abwehr-Star fehlt im Training

Vor dem letzten WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ecuador am Donnerstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) deutet sich in der Abwehr des DFB-Teams eine personelle Änderung an.
DFB-Star fehlt im Training
Beim Abschlusstraining im DFB-Camp in Winston-Salem fehlte Außenverteidiger Nathaniel Brown.
WM 2026: Nathaniel Brown trainiert individuell
Der heiß vom FC Bayern umworbene Defensivmann von Eintracht Frankfurt hat nach SPORT1-Informationen mit leichten Adduktorenproblemen zu kämpfen und absolvierte daher nur eine individuelle Lauf-Einheit mit Athletikcoach Krunoslav Banovcic. Dabei handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Nagelsmann muss deutsche Abwehr umbauen
Dennoch dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann kein Risiko eingehen. Als Ersatz steht auf der Linksverteidigerposition der Leipziger David Raum parat. Brown hatte in den beiden ersten WM-Spielen jeweils von Beginn an gespielt. Am 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao war er mit einem Tor und einem Assist beteiligt.
Nagelsmann muss nach der Verletzung von Nico Schlotterbeck seine Erfolgself zudem in der Innenverteidigung umbauen. Antonio Rüdiger gilt als erster Kandidat für den Posten neben Jonathan Tah im Abwehrzentrum.
Das Spiel am Donnerstag im Finalstadion von East Rutherford ist sportlich für die DFB-Elf nicht mehr von großer Bedeutung: Sie steht bereits als Gruppensieger fest. Für Gegner Ecuador geht es hingegen noch um den Einzug in die K.o.-Phase.