WM 2026: Deutschland - Ecuador heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Der Gruppensieg für Deutschland steht zwar schon fest, aber trotzdem soll für ein gutes Gefühl ein Sieg im letzten WM-Gruppenspiel her. Für Gegner Ecuador geht es dabei um viel mehr als nur ein gutes Gefühl.
Deutschland will den dritten Sieg
Das DFB-Team trifft am Donnerstag um 22 Uhr deutscher Zeit (zum LIVETICKER) auf Ecuador. Stattfinden wird das Spiel im MetLife Stadium in New York. Das Stadion, das auch als Finalstadion der Weltmeisterschaft fungieren wird. Auch die dritte Partie der deutschen Nationalmannschaft wird live im Free-TV und im Stream zu sehen sein.
WM 2026: So können Sie Ecuador – Deutschland live im Free-TV verfolgen
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WM 2026: Wie stellt Nagelsmann auf?
Nachdem der Gruppensieg bereits feststeht, hat Julian Nagelsmann für die Startelf gegen Ecuador einen „Mix“ angekündigt. Dass dabei Antonio Rüdiger den verletzten Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung ersetzt, gilt als wahrscheinlich.
Auch Nathaniel Brown wird wohl eine Pause bekommen. Der Linksverteidiger fehlte am Tag vor dem Spiel im deutschen Mannschaftstraining. Aufgrund von Adduktorenproblemen trainierte der 23-Jährige individuell. Welche Spieler Nagelsmann darüber hinaus von Beginn an aufbieten wird, bleibt abzuwarten.
WM 2026: Ecuador braucht einen Sieg
Für Ecuador geht es im letzten Gruppenspiel um alles. Durch die bittere Niederlage gegen die Elfenbeinküste und das überraschende Unentschieden gegen Curacao hilft den Südamerikanern nur ein Sieg gegen Deutschland. Mit 4 Punkten wären sie dann wohl auch als Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifiziert.
Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA wird das dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador leiten. An den Seitenlinien wird die 39 Jahre alte FIFA-Schiedsrichterin von ihren Landsleuten Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt unterstützt.